Στη μόδα υπάρχει πάντα μια στιγμή που αισθάνεσαι πως κάτι αλλάζει, πως το γνώριμο ανατρέπεται και γεννιέται μια νέα γλώσσα έκφρασης. Αυτή η στιγμή είναι τώρα – και παίρνει σάρκα και οστά μέσα από το OUT OF CORE DROP II της Bershka σε συνεργασία με το RAL7000Studio. Ένα drop που δεν κοιτάει πίσω, αλλά σε ωθεί να δοκιμάσεις πώς είναι να ντύνεσαι με τον παλμό του αύριο.

OUT OF CORE: όταν η μόδα συναντά τον κώδικα

Αρχικά, το όνομα δεν είναι τυχαίο. Το OUT OF CORE αντλεί έμπνευση από την πληροφορική, εκεί όπου η εξωτερική μνήμη γίνεται εργαλείο για κάτι μεγαλύτερο. Έτσι και εδώ, η συλλογή λειτουργεί έξω από τα συνηθισμένα. Δεν σε περιορίζει, αντίθετα σου δίνει χώρο… για να εκφραστείς χωρίς κανόνες.

Το Y2K αναγεννιέται

Προφανώς, η έμπνευση έρχεται από την κουλτούρα των early 2000s, αλλά με μια twist προσέγγιση, όπως γραμμές τεχνικές, urban, sporty αλλά και πειραματικές. Αν σου αρέσει να κινείσαι ανάμεσα στο καθημερινό και το μελλοντικό, αυτό το drop είναι φτιαγμένο για σένα. Ένα μείγμα που μπορεί να φορεθεί στη βόλτα, στη νυχτερινή έξοδο, ακόμα και σε στιγμές που θέλεις να ξεχωρίσεις χωρίς προσπάθεια.

Το όραμα της Bershka

Φυσικά, με κάθε νέα κυκλοφορία, η Bershka σου ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο όπου η μόδα δεν είναι απλώς ρούχα αλλά μια εμπειρία ελευθερίας. Έτσι, το OUT OF CORE DROP II γίνεται το μέσο για να πειραματιστείς, να δοκιμάσεις και να ανακαλύψεις νέους αισθητικούς κώδικες. Άλλωστε, όπως δηλώνει και το moto της συλλογής, “Uniqueness is for everyone”, και δεν υπάρχει πιο αληθινό μήνυμα για το σήμερα.

Τέλος, το OUT OF CORE DROP II είναι ήδη διαθέσιμο στο bershka.com αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα Bershka. Μπες στο παιχνίδι και δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να δοκιμάσει το πιο φρέσκο, το πιο ανατρεπτικό κομμάτι μόδας που θα δεις φέτος. Εξάλλου, η μόδα δεν είναι μόνο τάση αλλά τρόπος να δείξεις ποιος είσαι, χωρίς να χρειαστεί να πεις ούτε λέξη. Και το OUT OF CORE DROP II της Bershka σου προσφέρει ακριβώς αυτό: μια νέα γλώσσα για να εκφράσεις την ατομικότητά σου. Τώρα είναι η στιγμή να τολμήσεις. Γιατί το μοναδικό δεν είναι προνόμιο λίγων∙ είναι δικαίωμα όλων.