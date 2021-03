Η παρακολούθηση πορνό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ. Κάποτε, για να παρακολουθήσει κανείς «ταινίες ενηλίκων», έπρεπε να πάει σε κάποιο φυσικό κατάστημα και να νοικιάσει μία ταινία για έως και 5€ την μέρα. Σήμερα, τα πορνό είναι ευρέως διαθέσιμα και πολύ εύκολα προσβάσιμα, καθώς με το ίντερνετ μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει άπειρο περιεχόμενο, πολλές φορές και εντελώς δωρεάν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η βιομηχανία πορνό να αποτελεί οδηγός για το πως κάνουν σεξ πολλοί άντρες (και γυναίκες) και πως περιμένουν να είναι.

Έχουμε μιλήσει ξανά για τις διαφορές το πραγματικού σεξ με αυτού που βλέπουμε στις ταινίες πορνό (διαβάστε περισσότερα εδώ). Πρέπει να θυμόμαστε πως τα πορνό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι γυρισμένα σε στούντιο, με ηθοποιούς, με σχετικό συνεργείο, όλα είναι ιδανικά και φυσικά ό,τι πάει λάθος διορθώνεται είτε με επανάληψη της λήψης, είτε με μοντάζ στο post-production. To πορνό είναι σχεδιασμένο να κάνει το σεξ να φαίνεται αβίαστο και τέλειο και όχι να αναπαριστά ρεαλιστικές καταστάσεις. Όπως δεν θα εκλαμβάναμε το Fast and the Furious ως δείγμα ρεαλιστική οδήγησης, το ίδιο χαζό θα ήταν να το κάνουμε με τα πορνό για ρεαλιστικό σεξ.

Στις αληθινές σχέσεις υπάρχει και αυτά αλλά ακόμη περισσότερα. Υπάρχουν αληθινά ευτράπελα, αληθινοί άνθρωποι, με ατέλειες, με αδυναμίες, με συναίσθημα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος στο σεξ, από την στιγμή που οι δύο πλευρές συναινούν σε ό,τι κάνουν και το απολαμβάνουν. Έτσι, σήμερα θα θυμηθούμε 20 πράγματα που βλέπουμε σπάνια έως ποτέ στις ταινίες πορνό, είναι όμως πολύ συχνά και πολύ αληθινά στο πραγματικό σεξ μεταξύ πραγματικών ζευγαριών.

20 πράγματα που υπάρχουν στο πραγματικό σεξ όχι στα πορνό

1. Τρίχες

Οι περισσότερες από εμάς και πολλοί άντρες, περιποιούμαστε τις τρίχες μας. Ωστόσο, δεν μοιάζουμε κάθε φορά με δελφίνια. Πολλές φορές έχουμε τρίχες μερικών ημερών σε διάφορα σημεία. Άλλες πάλι, έχουμε αρκετές τρίχες καθώς είμαστε και εμείς και οι παρτενέρ μας εντάξει με αυτό.

Τις περασμένες δεκαετίες ήταν αρκετά φυσιολογικό άντρες και γυναίκες να έχουν παραπάνω τρίχες σε σημεία του σώματός τους. Σήμερα, όμως, τα πορνό μας δίνουν την εντύπωση ότι για να γίνει η πράξη πρέπει να είμαστε εντελώς ξυρισμένες, το οποίο δεν είναι απαραίτητο. Έχει να κάνει με την προτίμηση του καθενός.

2. Επικοινωνία

Είναι πολύ θεμιτό να μιλάμε κατά την ώρα της σεξουαλικής πράξης ώστε να επικοινωνήσουμε αυτά που μας αρέσουν και αυτά που δεν μας αρέσουν στο άλλο άτομο. Έτσι, θα είναι πολύ καλύτερη και για τους δύο η εμπειρία. Στις ταινίες πορνό είναι όλα δεδομένα. Δεν χρειάζεται συνεννόηση για τίποτα, ούτε καν για μία αλλαγή στάσης.

3. Προβλήματα

Κάποιους τους ενοχλούν τα προφυλακτικά και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Άλλοι δυσκολεύονται να βάλουν τα προφυλακτικά. Άλλοι δεν μπορούν να τελειώσουν. Σε άλλους τους «πέφτει» συνέχεια για διάφορους ψυχολογικούς λόγους. Μερικές είναι πολύ στεγνές κάποιες μέρες του μήνα και δεν το απολαμβάνουν όσο θα ήθελαν. Άλλες πονάνε. Άλλοι παθαίνουν κράμπες. Όλα αυτά είναι πολύ αληθινά και δεν είναι κακό το να τύχουν σε κάποιον. That’s life!

4. Ιδρώτας

Όλοι είναι σένιοι στις ταινίες πορνό. Δεν τους χαλάει το μακιγιάζ, δεν στάζουν από τον ιδρώτα, δεν τους χαλάνε τα μαλλιά. Αυτά όλα συμβαίνουν μεταξύ των αληθινών ζευγαριών και είναι και απολύτως φυσιολογικά.

5. Λιπαντικό

Το λιπαντικό είναι φίλος μας. Οι γυναίκες, δεν είμαστε όλες τις ημέρες του μήνα ή σε όλες τις ηλικίες, το ίδιο υγρές. Λίγο λιπαντικό μπορεί να βοηθήσει πολύ τα πράγματα να κυλήσουν πιο άνετα. Επίσης, εάν σκέφτεστε το πρωκτικό σεξ, το λιπαντικό είναι must. Θα τα κάνει όλα πιο εύκολα.

6. Δυσκολίες

Στα πορνό, γδύνονται όλοι σαν να μην υπάρχει ποτέ κανένα θέμα. Ή δεν γδύνονται και καθόλου. Δεν τους βλέπουμε ποτέ να δυσκολεύονται να βγάλουν το παντελόνι, το οποίο «κολλάει» στις γάμπες. Δεν τους βλέπουμε να παλεύουν να βγάλουν το σουτιέν της παρτενέρ τους. Δεν τους βλέπουμε να προσπαθούν να βγάλουν το πουλόβερ που έχει κολλήσει στο κεφάλι. Πράγματα που συμβαίνουν στην αληθινή ζωή πολύ συχνά, χωρίς να χαλούν απαραίτητα την ατμόσφαιρα. Μάλιστα, μπορεί να αποτελέσουν μία στιγμή που θα προσφέρει γέλιο και στους δύο.

7. Σεξ με περίοδο

Για λόγους αισθητικής, δεν βλέπουμε ποτέ σεξ ενώ κάποια έχει περίοδο στις ταινίες πορνό. Αυτό βγάζει νόημα, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν θέμα με το αίμα και ίσως δεν θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή με την όψη του ενώ προσπαθούν να χαλαρώσουν. Ωστόσο, το σεξ με περίοδο είναι κάτι που τα αληθινά ζευγάρια κάνουν.

8. Αγάπη

Μπορεί να απουσιάζει εντελώς από τις ταινίες πορνό η αγάπη και ο έρωτας, ωστόσο είναι ένα πάρα πολύ συχνό στοιχείο στα αληθινά ζευγάρια. Μάλιστα, όταν υπάρχει αγάπη, μπορεί το σεξ να γίνει πολύ καλύτερο. Είναι ένα συστατικό που συμπληρώνει τέλεια την συνταγή για τους πιο δυνατούς οργασμούς και

9. Αληθινοί Οργασμοί

Σε περίπτωση που δεν το ξέρουν ήδη όλοι, οι οργασμοί στα πορνό είναι ως επί των πλείστων ψεύτικοι. Οι αντιδράσεις που βλέπουμε είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται και πολύ στην αλήθεια. Ένας γυναικείος οργασμός μπορεί να είναι ακόμη και αθόρυβος. Δεν είναι υποχρεωτικό να φωνάζει ή να σπαρταράει κάποια όταν φτάνει στην κορύφωση. Η ένταση του κάθε ανθρώπου διαφέρει.

10. Γέλιο

Για να είναι πετυχημένος ένας γύρος σεξ δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει σοβαροφάνεια. Δύο άνθρωποι που έχουν χημεία μπορεί να χαμογελούν ο ένας στον άλλον ενώ κάνουν σεξ και ακόμη και να γελάσουν με κάποιο ευτράπελο που συνέβη π.χ. το να μην βγαίνουν τα ρούχα, όπως είδαμε παραπάνω ή μαλλιά να πέφτουν στο πρόσωπο του άλλου.

11. Σεξ με κάλτσες

Όλα είναι τέλεια στις ταινίες πορνό και καλά κάνουν και είναι. Εμείς, ωστόσο, μπορεί να κάνουμε σεξ σε συνθήκες οι οποίες να μην είναι οι ιδανικές, π.χ. να κρυώνουμε. Ποιος λέει ότι πρέπει να βγάλουμε τις κάλτσες; Αρκεί να λείπουν όλα τα άλλα ρούχα!

12. Διάλειμμα για νερό

Το σεξ είναι μία πολύ έντονη άσκηση. Είναι λογικό να χρειαστούμε μία γουλιά για να δροσιστούμε. Ειδικά δε, εάν κάνουμε και στοματικό σεξ, καλό είναι να υπάρχει εκεί κοντά ένα ποτήρι νερό.

13. Ατυχήματα

Μέσα στην ένταση και τον πόθο, μπορούν να συμβούν πολλά ατυχήματα. Μπορεί να χτυπήσει κάποια το κεφάλι της στον τοίχο κατά την διάρκεια του doggy, μπορεί να κάνει καταλάθος γονατιά στους όρχεις του συντρόφου της, μπορεί ο σύντροφος να πέσει από το κρεβάτι, μπορεί να πέσουν ρούχα, να σπάσουν αντικείμενα, κτλ.

14. Safe Words

Εάν σας αρέσουν οι πιο kinky καταστάσεις, το role play και κτλ καλό είναι να έχετε ορίσει κάποια λέξη ασφαλείας, δηλαδή safe word. Αυτό πρέπει να έχει οριστεί από πριν καθώς μέσα στην ένταση της πράξης, είναι πολύ πιθανό ένα ‘στοπ’ να μην ακουστεί καθαρά ή να ληφθεί ως μέρος του παιχνιδιού. Έτσι, συνεννοηθείτε από πριν και ορίστε μία λέξη, π.χ. μπανάνα, που θα είναι η λέξη που αν ακουστεί, το σεξ σταματάει αμέσως για να προληφθούν τυχόν τραύματα.

15. Αμηχανία

Δεν είναι όλες οι στιγμές στο σεξ… «σέξυ». Πολλές φορές υπάρχει αμηχανία, άβολη σιωπή, μπορεί να μην ακούσαμε τι μας είπε ο άλλος και να ρωτάμε επίμονα «τι» κ.ά. Δεν είναι όλα τέλεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάει κάτι λάθος.

16. Σωματικές ατέλειες

Στις ταινίες πορνό, οι πρωταγωνιστές έχουν συνήθως τα τέλεια σώματα. Δεν έχουν σπυριά, δεν έχουν τρίχες, δεν έχουν ουλές, δεν έχουν κυτταρίτιδα, δεν έχουν ραγάδες. Όλα αυτά όμως υπάρχουν στους αληθινούς ανθρώπους που δεν είναι ηθοποιοί και δεν είναι κακό.

17. Περίεργοι ήχοι

Το σεξ στον πραγματικό κόσμο μπορεί να συνοδευτεί με… ηχητικά εφέ! Ένα κρεβάτι που τρίζει, η τηλεόραση που παίζει κάτι εντελώς άσχετο, οι γείτονες που μπορεί να τσακώνονται, τα ιδρωμένα σώματα που κάνουν ήχους επειδή τρίβονται μεταξύ τους καθώς και ήχοι κατά την διείσδυση που μπορεί να θυμίζουν «πριτς». Όλα μπορούν να τύχουν.

18. Προκαταρκτικά που παίρνουν χρόνο

Δεν θα επεκταθούμε πολύ. Τα προκαταρκτικά στις ταινίες πορνό διαρκούν μερικά δευτερόλεπτα και οι συμμετέχοντες δείχνουν ικανοποιημένοι με αυτό. Στην πραγματικότητα, όμως, για να φτάσει κανείς στην κορύφωση με προκαταρκτικά, απαιτείται χρόνος, τεχνική και επιμονή. Εξαίρεση στα πορνό είναι το στοματικό σεξ από γυναίκες σε άντρες, το οποίο έχει την τιμητική του.

19. Κούραση

Μετά από πολλούς γύρους σεξ ή μετά από πολύ ώρα πράξης, οι συμμετέχοντες έχουν αρχίσει να κουράζονται σε σημείο που δεν μπορούν άλλο να συνεχίσουν. Λανθασμένα, το θεωρούμε αυτό προβληματικό και όχι φυσιολογικό, καθώς έχουμε μάθει από τα πορνό ότι όλα πρέπει να πηγαίνουν τέλεια.

20. Ρεαλιστικό happy end

Οι ηθοποιοί στις ταινίες τελειώνουν αυτό που είναι να κάνουν και αμέσως χωρίζονται οι δρόμοι τους. Στην πραγματικότητα όμως, το σεξ τελειώνει και το ζευγάρι μπορεί να ανταλλάξει ένα τρυφερό φιλί, μερικές στιγμές αγκαλιάς, ενώ άλλες ο ένας από τους δύο τρέχει να σκουπίσει τυχόν «διαρροές». Κάποιοι δεν βρίσκουν τα ρούχα τους και γελάνε με αυτό ενώ άλλοι μπαίνουν παρέα για μπάνιο.