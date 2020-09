Ωραίο το σεξ στην μπανιέρα είναι ένας ωραίος τρόπος να κάνετε πιο πικάντικα τα πράγματα με τον δικό σου. Μετά το βασικό σας σεξ, πάτε να κάνετε μπάνιο και σαπουνίζετε ο ένας τον άλλον τρυφερά ενώ φιλιέστε. Και ξαφνικά οι ορέξεις επανέρχονται. Επόμενος γύρος; It’s up to you. Να ξέρεις όμως, σίγουρα μερικές από τις παρακάτω σκέψεις θα περάσουν από το μυαλό σου, εάν όχι όλες! Δες τους παρακάτω εσωτερικούς διαλόγους και θα μας θυμηθείς:

10 πράγματα που σίγουρα θα σκεφτείς ενώ κάνετε σεξ στην μπανιέρα:

1. Μακάρι να μην γλιστρήσω Θεέ μου

Θυμάσαι εκείνα τα πλαστικά βατραχάκια που κολλάμε στον πάτο της μπανιέρας για να μην γλιστράμε; Πάρε οπωσ-και-δήποτε!

2. Κατουρίεμαι… Θα το προσέξει άραγε εάν…

Ναι, θα το προσέξει. Θα το νιώσει από την αλλαγή στην θερμοκρασία ή το χρώμα του νερού. Άσε, δεν θέλεις να πάρεις τέτοιο ρίσκο. Κρατήσου!

3. Πέφτει όλο το νερό σε εκείνον και εγώ κρυώνω

Η ζωή δεν χρειάζεται να είναι άδικη. Πες του να αλλάξετε στάση και συμπτωματικά η στάση που θα διαλέξεις θα είναι κάτω από το τηλέφωνο του ντους.

4. Γιατί έχω τόσα μπουκάλια σαμπουάν;

Καλή ερώτηση. Ίσως κάνεις έρευνα αγοράς. Ψάχνεις να δεις ποιο σου ταιριάζει περισσότερο. Ταυτόχρονα.

5. Βαριέμαι λίγο – Έμοιαζε πιο ωραίο στα πορνό

Είναι πολύ λογικό να μην σου αρέσει κάποιες φορές. Το σεξ στην μπανιέρα δεν είναι και το πιο εύκολο και βολικό πράγμα. Η γνώμη μας εδώ στο ThatsLife είναι ότι είναι για μία στο τόσο και για λίγη ώρα. Ίσα ίσα για να υπάρχει λίγη ποικιλία.

6. ΠΟΥ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΟΥ;

Άσε. Εάν είναι να τραυματιστείς, τυλιχτείτε με πετσέτες και επιστρέψτε στο κρεβάτι.

7. Τι είπε τώρα;;

Νομίζω ότι είπε κάτι σέξυ αλλά δεν μπορώ να σε ακούσω. Έχω νερό στα αφτιά μου.

8. Δεν είμαι αρκετά γυμνασμένη για να στηρίζομαι κόντρα τόση στον τοίχο

Από αύριο ξεκινάς πέρσοναλ για να είσαι πιο δυνατή στο σεξ!

9. Μπήκε σαπούνι στο μάτι μου!!!

Συνέβη. Το περίμενες. Συνέβη. Τώρα τι κάνουμε; Συνεχίζουμε; Με τσούζει! Αργκ!

10. Τι ωραία που είναι η αίσθηση του δέρματός του στο νερό

Ορίστε, ειπώθηκε και κάτι θετικό!