Στα μηνύματα, ο νεαρός έγραψε:

«Γεια σου Άλεξ, ελπίζω να είσαι καλά. Θα σε πείραζε να μου πεις ποιο είναι το Venmo (σ.σ. εφαρμογή online πληρωμών για κινητά) σου; Ο λόγος που σου το ζητώ είναι επειδή εσύ και εγώ δεν θα βλεπόμαστε πια, είναι δίκαιο να αξιώνω να μοιραστούμε τα έξοδα από τις φορές που βγήκαμε. Πιστεύω ότι συνολικά ήταν τρεις φορές που πήγαμε σε μπαρ και εστιατόρια, όπου πλήρωσα και για τους δυο μας κάθε φορά. Θα έλεγα ότι τα 35 δολάρια είναι κάτι περισσότερο από δίκαια για το φαγητό και τα ποτά που πήραμε κατά τη διάρκεια αυτών των ραντεβού. Θεωρώ ότι ως ένα δίκαιο κορίτσι, θα σκεφτείς να μου επιστρέψεις τα χρήματα. Ευχαριστώ!».

Ωστόσο, η Άλεξ δεν είδε με καλό μάτι το αίτημα, καθώς μοιράστηκε ένα gif από την ταινία «Μπαμπούλας Α.Ε.» με τη λεζάντα: «Πώς θα κοιμηθώ απόψε γνωρίζοντας ότι χρωστάω αυτά τα 35 δολάρια;».

Όταν οι ακόλουθοί της στο Twitter εάν προσφέρθηκε να πληρώσει, εκείνη απάντησε «ναι», όπως παρτενέρ της δεν το δέχτηκε.

Το συγκεκριμένο Tweet συγκέντρωσε πάνω από 184.000 like και πυροδότησε μια τεράστια συζήτηση στα μέσα δικτύωσης. Ως επί το πλείστον, οι χρήστες του Twitter φαίνεται να συμφωνούν μαζί της.

Τα περισσότερα σχόλια αναφέρουν ότι δεν γίνεται οι άντρες να συμπεριφέρονται στις γυναίκες σαν να είναι εξαγοράσιμες. Μερικά δεκάδες δολάρια δεν «αγοράζουν» φιλιά, σεξ, τρυφερότητα και μία πιθανή καλή έκβαση της σχέσης. Δεν πρόκειται για υπηρεσία που δεν άφησε ευχαριστημένο τον πελάτη, ώστε να του δοθεί αποζημίωση. Μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις. Όποιος θέλει να κερνάει – είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, όπως πολλές κάνουν πλέον και στα πρώτα ραντεβού – το κάνει επειδή το θέλει και χαίρεται με την πράξη του αυτή. Όχι για να δείξουν ότι είναι ‘σωστοί’ με σκοπό να πείσουν το άλλο άτομο να συνεχίσει να βγαίνει μαζί τους. Το σκεπτικό του τύπου είναι όλο λάθος εξ’αρχής.

Εάν αυτή η ιστορία είχε λάβει χώρα στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να την έχουμε διαβάσει στο ‘Thank You, Next‘.