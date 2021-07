Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους τρεις καρκίνους που διαγιγνώσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ο καρκίνος στο δέρμα. Επηρεάζει όλες τις φυλές, τις ηλικίες και τις εθνικότητες με τις διαγνώσεις να αυξάνονται σημαντικά κάθε χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντική η ενημέρωση. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε βασικές πληροφορίες για την προστασία του δέρματος από τον ήλιο. Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνίζει κανείς κοινές παρανοήσεις γύρω από τις επιπτώσεις της υπερβολικής έκθεσης.

Ασφαλείς κάτω από τον ήλιο

Στο πλαίσιο αυτό, η Neutrogena δημιούργησε τα Neutrogena Studios. Πρόκειται για τα πρώτα στούντιο δημιουργίας πρωτότυπου περιεχομένου της εταιρείας. Μέσα από ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους, η εταιρεία φέρνει στο φως συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων γύρω από την υγεία του δέρματος. Στόχος είναι να δώσει συμβουλές και να εμπνεύσει το κοινό να συνεχίσει με ασφάλεια τις καθημερινές του δραστηριότητες κάτω από τον ήλιο.

Αυτό το σύντομο ντοκιμαντέρ, με επικεφαλής την δερματολόγο Dr. Shirley Chi από το Λος Άντζελες, παρέχει βασικές πληροφορίες για την έκθεση στον ήλιο, παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις της υπερβολικής έκθεσης σε αυτόν, μέσω πραγματικών ιστοριών.

Στον “αέρα” το πρώτο ντοκιμαντέρ

Το «In the Sun» είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε, σε παραγωγή της βραβευμένης με Emmy, ηθοποιού, Kerry Washington. Η ίδια έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και σειρές, όπως τα Scandal, Django Unchained, Ray και Little Fires Everywhere. Πρόκειται για αληθινή ιστορία που περιγράφει τις ζωές επτά διαφορετικών οικογενειών. Όλες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες, καθημερινά, όντας εκτεθειμένοι στην ακτινοβολία του ήλιου. Το «Ιn the Sun» έκανε το ντεμπούτο του στις 27 Απριλίου και προβάλλεται ήδη σε πολλά φεστιβάλ ταινιών παγκοσμίως. Κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Περιβαλλοντικού Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Σιάτλ.

Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ

