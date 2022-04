Το μόνο πράγμα που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι ότι η σοκολάτα έχει φανατικούς «οπαδούς» σε όλο τον πλανήτη, αφού λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να της αντισταθούν. Δημιουργεί «παραλήρημα» στα παιδιά και συχνά τύψεις στους μεγαλύτερους, καθώς, είναι γνωστό, ότι η κατανάλωση χωρίς μέτρο έχει μάλλον αρνητικές επιπτώσεις στο σωματικό βάρος. Γνώριζες όμως ότι η σοκολάτα είναι τοξική για τα ζώα ή ότι η μυρωδιά της αυξάνει τα κύματα Θήτα του εγκεφάλου;

Παρά το γεγονός ότι η σοκολάτα είναι σταθερά μέσα στις πιο αγαπημένες επιλογές, υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες γι’ αυτή που δεν είναι ευρέως γνωστές:

Τα κακαόδεντρα ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το βαμβάκι

Η λευκή σοκολάτα δεν είναι σοκολάτα, αφού δεν περιέχει το στερεό κακάο, δηλαδή το βασικό συστατικό της σοκολάτας.

Πρώτα ανακαλύφθηκε το ρόφημα σοκολάτας και μετά οι άλλες μορφές.

Στην αρχαιότητα ήταν τόσο πολύτιμη που τη χρησιμοποιούσαν οι Αζτέκοι ως νόμισμα

Τα κακαόδεντρα μπορούν να ζήσουν για περισσότερο από 200 χρόνια

Το σημείο τήξης της σοκολάτας είναι περίπου 93 έως 101 βαθμούς Φαρενάιτ

Τα μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας ανακαλύφθηκαν κατά λάθος τη δεκαετία του 30’ και η συνταγή δόθηκε στη Nestle.

Οι επιστήμονες ονόμασαν το κακαόδεντρο «Δέντρο των θεών»

Η σοκολάτα δημιουργεί μεγαλύτερη ευφορία στον εγκέφαλο από το φιλί

Χρειάζονται 2-4 μέρες για να παρασκευαστεί μια μπάρα σοκολάτας από τις σύγχρονες βιομηχανίες. Πριν την εξέλιξη των μηχανημάτων, χρειαζόταν μια εβδομάδα

