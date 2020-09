View this post on Instagram

Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να πούμε μπράβο ούτε στο κανάλι ούτε στην εκπομπή που έκανε τα αυτονόητα! Και πολύ άργησε θα έλεγα διότι έχουν ειπωθεί πολλές φορές από το συγκεκριμένο άτομο ρατσιστικά- ομοφοβικά- χοντρόφοβικά σχόλια.