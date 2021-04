Την τελευταία δεκαετία, λίγοι ήταν οι ρόλοι που δέχτηκε να ερμηνεύσει η αγαπημένη ηθοποιός και σκηνοθέτις, Angelina Jolie. Την λατρέψαμε στο Maleficent του 2014 και την συνέχειά του 2019, χωρίς όμως να την δούμε σε άλλους ρόλους. Πλέον, η 45χρονη είναι έτοιμη να επιστρέψει στην υποκριτική καθώς όπως δήλωσε η ίδια: «ένα οικογενειακό γεγονός δεν με άφησε να συνεχίσω την καριέρα μου, καθώς έπρεπε να είμαι περισσότερο σπίτι». Υπονοώντας ότι ο χωρισμός της από τον Πιτ προκάλεσε την επιστροφή της μπροστά από τις κάμερες.

Ωστόσο, η βραβευμένη με Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου Τζολί είχε συνεχίσει να σκηνοθετεί ταινίες, μεταξύ τους τα φιλμ «Unbroken», «First They Killed My Father» και «By the Sea».

Η πρώτη ταινία που θα την δούμε να παίζει είναι το θρίλερ δράσης «Those Who Wish Me Dead», στο οποίο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν είναι σύνηθες πλέον για την ίδια. Στην ταινία «Those Who Wish Me Dead» υποδύεται μία πυροσβέστη που πρέπει να προστατεύσει ένα νεαρό αγόρι από μισθωμένους δολοφόνους. Η ηθοποιός είπε ότι ο ρόλος είναι πολύ διαφορετικός από εκείνους στις προηγούμενες ταινίες δράσης.

Ακόμη, αναμένεται να δούμε την Τζολί σε ρόλους στην επερχόμενη ταινία της Marvel «Eternals» και πλάι στον Κρίστοφ Βαλτζ στο δράμα «Every Note Played».