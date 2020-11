To θρυλικό περιοδικό μόδας συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά με την βοήθεια του Harry Styles, ο οποίος έγινε ο πρώτος άντρας που κάνει εξώφυλλο στην αμερικανική VOGUE (χωρίς την συνοδεία κάποιας γυναίκας). Ο 26χρονος τραγουδιστής καταρρίπτει συνεχώς τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο. Τον έχουμε δει με βαμμένα νύχια, να φοράει φούστες, να έχει μακρυά μαλλιά, να φοράει μακιγιάζ. Όλα αυτά με απόλυτη αυτοπεποίθηση, ενώ τα υποστηρίζει απόλυτα χωρίς απλά να φαίνεται ότι «ντύθηκε σαν γυναίκα». Έχει 100% την δική του ταυτότητα και τολμάει να τσαλακωθεί, κάτι που μας αρέσει πολύ.

Πέρα από το ότι το πρώην μέλος των One Direction φιλοξενήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου 2020, φωτογραφίζεται φορώντας – τι άλλο – ένα φόρεμα! Και μάλιστα, όχι οποιοδήποτε φόρεμα αλλά μία δημιουργία του οίκου Gucci, μαζί με ένα σακάκι επίσης του ίδιου οίκου.

