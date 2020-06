Πολλοί είναι οι ξένοι – και εγχώριοι – celebrities που έχουν ταυτιστεί και ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους διαδηλωτές για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόυντ σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ τους, και ο John Boyega, ο πρωταγωνιστής της τελευταίας τριλογίας Star Wars, στον ρόλο του Φιν. Ο Boyega, «κατέβηκε» στις αντιρατσιστική πορεία του Λονδίνου στο Hyde Park μαζί και μετάδωσε ένα δυνατό και σημαντικό μήνυμα. Ότι είναι η ώρα να σταματήσουν οι φυλετικές διακρίσεις κατά των μαύρων. Φώναξε αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, μα δεν είναι – ότι οι ζωές τους πάντα είχαν αξία και πάντα θα έχουν.

«Η ώρα ήρθε και δεν θα περιμένω άλλο. Σκεφτείτε όλες τις φορές που κάποιος σας θύμισε ότι είστε μαύροι» είπε μεταξύ άλλων ο βρετανός ηθοποιός, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. «Είναι πολύ επίπονο να σου θυμίζουν κάθε μέρα ότι η φυλή σου δεν έχει καμία αξία. Αυτό δεν ισχύει πια, δεν ίσχυε ποτέ».

Πρέπει μεταξύ μας να είμαστε οργανωμένοι. Εμείς οι μαύροι άντρες να φροντίσουμε τις μαύρες γυναίκες. Πρέπει να φροντίσουμε τις κοινότητες μας, να είναι υγιείς, να μεγαλώνουν με αγάπη.

Μπορεί ο John Boyega να μην ξαναπαίξει τον ρόλο του Φιν στο Star Wars, αλλά η Disney και η Lucasfilm τον θεωρούν ακόμη μέλος της μεγάλης τους οικογένειας. Με ένα tweet από τον επίσημο λογαριασμό του Star Wars στο twitter, εξέφρασαν ανοιχτά την υποστήριξή τους.

We stand with and support you, @JohnBoyega. View his full speech: https://t.co/Goxb5y2wrK pic.twitter.com/ZvE0t5tRPY

— Star Wars (@starwars) June 3, 2020