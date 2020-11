Ο The Weeknd αποδέχτηκε βραβείο καλυμμένος με… επιδέσμους, με αίματα και μελανιές!

Ένα …περίεργο στυλ έχει υιοθετήσει φέτος ο The Weeknd με την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ After Hours. Και στο videoclip του τραγουδιού Blinding Lights και σε όλα τα cover art και στο instagram του εμφανίζεται συνεχώς ως… χτυπημένος. Την μία με αίματα, την άλλη με μελανιές, την άλλη με επιδέσμους. Φυσικά, δεν είναι στα αλήθεια χτυπημένος μα ντύνεται έτσι εσκεμμένα.

Ο Abel Tesfaye, τον οποίον γνωρίζουμε με το stage name ‘The Weeknd’, έκανε την εν λόγω εμφάνιση στα Αμερικανικά Βραβεία Μουσικής, όπου και έλαβε το βραβείο για τον καλύτερο άντρα καλλιτέχνη της χρονιάς. Για να αποδεχτεί το βραβείο του, ανέβηκε στη σκηνή ναι μεν καλοντυμένος, με το κόκκινο κουστούμι του, δείχνοντας όμως σαν να αναρρώνει από σοβαρό ατύχημα. Τα βραβεία AMA’S μεταδόθηκαν από το ABC τα ξημερώματα της Κυριακής 23/11.

Μήπως όταν τραγουδούσε “I can’t feel my face when I’m with you” (=δεν μπορώ να αισθανθώ το πρόσωπό μου όταν είμαι μαζί σου) το εννοούσε κυριολεκτικά;

Η εξήγηση του ίδιου του τραγουδιστή

O ίδιος εξήγησε την εμφάνισή του μιλώντας στο Esquire ότι το τραγούδι Blinding Lights περιγράφει την εμπειρία κάποιου που οδηγάει μεθυσμένος επειδή είναι πληγωμένος. Οι εμφανίσεις του είναι για να προειδοποιήσουν τους κινδύνους που επιφέρει κάτι τέτοιο. «Το Blinding Lights περιγράφει το συναίσθημα αυτό που θέλεις να δεις κάποιον απεγνωσμένα την νύχτα και οδηγείς μεθυσμένος να τον βρεις. Τα φώτα του δρόμου σε τυφλώνουν επειδή είσαι υπό την επήρεια του ποτού.

Παρά την… «πονεμένη» του εμφάνιση, ο τραγουδιστής δήλωσε πολύ χαρούμενος που του απονεμήθηκε το βραβείο!

Φυσικά, το twitter δεν άφησε ασχολίαστη αυτήν την κίνηση και αμέσως δημιουργήθηκαν ξεκαρδιστικά memes που παρομοιάζουν τον 30χρονο με χαρακτήρες του Μπομπ Σφουγγαράκη.

Μερικές άλλες εμφανίσεις του The Weeknd που μοιάζουν σαν να βγήκε από το εφημερεύον