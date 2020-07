Η ιστορία πίσω από το τραγούδι Blinding Lights του The Weeknd – Για ποια μιλάει;

O The Weeknd, ή αλλιώς Abel Tesfaye, όπως είναι το αληθινό του όνομα, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους τραγουδιστές της γενιάς του. Με την γλυκιά μελωδική του φωνή και τα r’n’b / pop hits με έμπνευση από τα 80’s να γίνονται 1# στα Charts το ένα μετά το άλλο, έχει εδραιωθεί για τα καλά στον χώρο. Τις τελευταίες εβδομάδες, ακούμε συνέχεια το τελευταίο του τραγούδι, το “Blinding Lights” που είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2020 και αναρωτιόμασταν ποια η ιστορία του; Σε ποια απευθύνεται ο τραγουδιστής; Οι fans σε ολόκληρο τον κόσμο υποπτεύονται ότι το τραγούδι μιλάει συγκεκριμένα για την πρώην σύντροφο του Abel, τo διάσημο μοντέλο Bella Hadid!

Μιλούν οι στίχοι του Blinding Lights του The Weeknd όντως για την Bella Hadid;

Το Blinding Lights, για όποια και εάν μιλάει είναι μία ωδή στην χαμένη αγάπη. Τα στοιχεία από δεκαετία του ’80, με synthesizer και beat πλαισιώνουν στους στίχους που μιλούν για κάποιον στον οποίον λείπει η συναισθηματική και σωματική επαφή με το χαμένο του ταίρι. Όλοι οι χωρισμένοι και όσοι έχασαν κάποιον για τον οποίον είχαν ερωτικά αισθήματα μπορούν να ταυτιστούν. «Δεν μπορώ να δω καθαρά όταν λείπεις» τραγουδά ο The Weeknd, για ποια άραγε;

Σύμφωνα με την Wikipedia, η τελευταία επιτυχία του The Weeknd γράφτηκε πράγματι για την Bella Hadid, με την οποία έχει περιστασιακή σχέση από το 2015. Εάν και οι δύο τους προσπαθούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας, με βάση τις κοινές τους εμφανίσεις, ήταν ζευγάρι το 2015-2016 και το 2018-2019. Αυτό το στοιχείο μπορούμε να το δούμε να υπάρχει στο τραγούδι Blinding Lights, καθώς οι στίχοι μιλούν για τρεμάμενα δυνατά φώτα που όταν φωτίζουν την ζωή του τραγουδιστή, δίνουν φως στην ζωή του.

Όσο είναι μαζί με την Bella, o The Weeknd κάνει διαλείμματα από την καριέρα του πιθανόν για να ζει τον έρωτα του. Τις εποχές που είναι χωρισμένοι, τότε είναι που γράφει και συνθέτει τα πιο πετυχημένα του τραγούδια. Για πολλούς καλλιτέχνες οι λύπες στην ζωή είναι πηγές έμπνευσης για τις καλύτερες τους στιγμές – δεν ξεχνάμε ότι η Adele έγραψε το Rolling in the Deep λίγο μετά τον άσχημό της χωρισμό. Πολλοί, λοιπόν, στα χειρότερα τους, είναι που αφοσιώνονται στην δημιουργία και μεγαλουργούν, παρά την αδυναμία τους να κοιμηθούν και να κάνουν πράγματα στην ζωή τους, κάτι για το οποίο μιλάει και το Blinding Lights.

Άλλοι, πιστεύουν ότι το τραγούδι μιλάει όχι για την Bella Hadid αλλά για την άλλη πρώην του Abel, την Selena Gomez. Με την Selena ήταν ζευγάρι για 9 μήνες το 2017, και είχαν κάνει και μία κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί όπου μοιράστηκαν ένα τρυφερό φιλί. Ωστόσο, με βάση ξανά τους στίχους του τραγουδιού: “Νόμιζα ότι έχασα την καρδιά και το μυαλό μου / Πάντα προσπαθώ να κάνω το σωστό / Νόμιζα ότι σε έχασα για πάντα τότε / Αλλά γύρισες ξανά στην ζωή μου / Δεν έχασες ποτέ την πίστη σου σε εμένα (Γιατί δεν την έχασες;)” δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε πως πρόκειται όντως για την Bella Hadid.

Γιατί δεν είναι μαζί τώρα ο The Weeknd και η Bella Hadid;

Τέλος, υπάρχουν και οι στίχοι του τραγουδιού που λένε: “Ήρθα απλά για να σου πω / Δεν μπορώ να σου το πω από το τηλέφωνο / Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αυτή τη φορά”. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι δεν είναι μαζί αυτή τη στιγμή, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται όντως για την Bella καθώς το τραγούδι γράφτηκε περίπου το καλοκαίρι του 2019 εάν όχι νωρίτερα, την εποχή που ήταν ακόμη μαζί.

Λίγους μήνες πριν, μία πηγή από το κοινό τους περιβάλλον είχε πει στο περιοδικό E!: “Είναι και οι δύο τους σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Έχουν αφοσιωθεί και δύο στις καριέρες τους, κάτι που θέτει την σχέση τους σε δεύτερη μοίρα. Δεν υπάρχουν σενάρια επανασύνδεσης για τώρα, έχουν όμως καλές σχέσεις μεταξύ τους”.