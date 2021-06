H Paris Hilton, η λαμπερή κληρονόμος που μας απασχόλησε πολύ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τις πολλαπλές συμμετοχές της σε reality shows και με δεκάδες φωτογραφίες στα tabloids, κυκλοφορεί τα δικά της απομνημονεύματα. Σύμφωνα με την ίδια, θα ρίξουμε μία «έντονα ειλικρινή και βαθιά προσωπική» ματιά στην προσωπική της ζωή και την ασταθή δημόσια εικόνα της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η 40χρονη εμπλέκεται με την έκδοση δικού της βιβλίου. Το 2004, κυκλοφόρησε το βιβλίο «Confessions of a Heiress», μια συλλογή σκέψεων για τα πάντα, από τη σημασία των χαμηλοκάβαλων τζιν έως και γιατί πρέπει να φοράμε τιάρες πιο συχνά.

Τα απομνημονεύματα, αντίθετα, υπόσχονται να φωτίσουν μια πιο ευάλωτη πλευρά της σταρ, όπως της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ του 2020, «This is Paris» στο οποίο παρουσιάζονται οι σχέσεις της, η διαρροή ταινίας με ακατάλληλο περιεχόμενο και η κακομεταχείριση που υπέστη ως μαθήτρια στο οικοτροφείο Provo Canyon.

Τα τελευταία χρόνια, η Paris Hilton αποτίναξε την εικόνα της επιφανειακής κληρονόμου, όπως παρουσιάστηκε στα reality shows, The Simple Life, Paris Hilton’s My New BFF και The World According to Paris, η οποία όπως παραδέχεται τώρα ότι ήταν κατασκευασμένη. Μέχρι και η χαρακτηριστική λεπτή φωνή της, ήταν στην πραγματικότητα μέρος της περσόνας που είχε δημιουργήσει.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον Dey Street Books.