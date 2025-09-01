Συναυλίες για όλα τα γούστα: Το φθινόπωρο στην Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της μουσικής

Το φθινόπωρο μπορεί να έχει τη φήμη της πιο μελαγχολικής εποχής, αλλά η αθηναϊκή μουσική σκηνή έχει άλλα σχέδια. Από indie θρύλους και electro beats μέχρι ψυχεδέλεια, χιπ χοπ και… παιδικά τραγούδια που πλέον έχουν γίνει «οικογενειακό cult», οι συναυλίες του επόμενου διαστήματος είναι πολλές και για κάθε γούστο.

Ας δούμε μερικές συναυλίες που σίγουρα ξεχωρίζουν:

Throwing Muses (1/9, Gazarte Ground Stage)

Η Κριστίν Χερς επιστρέφει με τη μπάντα που έγραψε ιστορία στην alt-rock σκηνή.



Planet of Zeus (6/9, Τεχνόπολη)

25 χρόνια παρέα και το γιορτάζουν με ένα live που θα γράψει ιστορία.



Primer Music Festival (6-7/9, ΟΑΚΑ)

Armin Van Buuren, Faithless, Boris Brejcha, Alesso – τα decks παίρνουν φωτιά.



Franz Ferdinand (11/9, FLOYD)

Με τον Alex Kapranos να τραγουδά και στα ελληνικά (!), οι Σκωτσέζοι επιστρέφουν πιο καυτοί από ποτέ.



Ο Τεμπέλης Δράκος (11/9, Ηρώδειο)

Οι γονείς ξέρουν. Τα παιδιά λατρεύουν. Και φέτος, ο πιο «viral» δράκος της χώρας κατακτά το Ηρώδειο.



Plisskën Festival (12-13/9, Πειραιώς 260)

Εκεί που η ηλεκτρονική συναντά τη synth pop και το darkwave σε ένα χαοτικό μουσικό χωριό.



Nightstalker – Naxatras (14/9, Τεχνόπολη)

Ψυχεδέλεια, riffs και ελληνικό rock στα καλύτερά του.



Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (21/9, Λυκαβηττός)

Bamboléo, Volare, κι όποιος αντέξει.



Λουντοβίκο Εϊνάουντι (29/9, Καλλιμάρμαρο)

Ο πιο επιτυχημένος πιανίστας της εποχής μας. Εγγυημένα θα βγεις με δάκρυ.



Ρόμπι Γουίλιαμς (2/10, Καλλιμάρμαρο)

Η pop star που σημάδεψε τα 90s και 00s, έρχεται να μας ξεσηκώσει.



Amenra (23/10, FLOYD)

Οι Βέλγοι post-metallers προσφέρουν μια εμπειρία που μοιάζει με τελετουργία.



Kruder & Dorfmeister (27/11, Universe)

25 χρόνια «The K&D Sessions» και η ατμοσφαιρική ηλεκτρονική ξαναζεί.



Κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά που περιμένουμε τη νέα σεζόν. Η λίστα φέτος είναι ατελείωτη και, όπως πάντα, μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα πεις «δεν έχω που να πάω». Εσύ ανυπομονείς να δεις κάποια συγκεκριμένη; Αν ναι.. κλεισε άμεσα!