Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και, αν δεν καταλήξετε σε κάποια παραλία, το σινεμά είναι ένας καλός τρόπος να περάσετε ένα δίωρο αναψυχής. Αυτή την εβδομάδα κάνουν πρεμιέρα οι εξής ταινίες:

Ντααααλί!

Κωμωδία, γαλλικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Κουεντίν Ντουπιέ, με τους Ζιλ Λελούς, Εντουάρ Μπερ, Αλέν Σαμπά, Αναΐς Ντεμουστιέ, Πιο Μαρμαΐ, Ρομέν Ντουρίς, Ζαν Ντιζαρντέν κα.

Η Τζουντίθ, μια Γαλλίδα δημοσιογράφος, συναντά τον Σαλβαντόρ Νταλί αρκετές φορές, σχετικά με μια πιθανή συνέντευξη, την οποία ο ιδιόρρυθμος καλλιτέχνης πεισματικά αρνείται.

Βad Boys: Ride or Die

Αστυνομική περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Αντίλ Eλ Αρμπί και Μπιλάλ Φαλάχ, με τους Γουιίλ Σμιθ, Μάρτιν Λόρενς, Βανέσα Χάτζενς, Τίφανι Χάντις κα.

Οι ντετέκτιβ Μάικ και Μάρκους επιστρέφουν, μόνο που αυτή τη φορά, ερευνώντας μία υπόθεση διαφθοράς στο αστυνομικό τους τμήμα, θα βρεθούν από διώκτες κυνηγημένοι.

Οι Παρατηρητές

Ταινία τρόμου, αμερικάνικης παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Ισάνα Σιάμαλαν, με τους Ντακότα Φάνινγκ, Τζοτρτζίνα Κάμπελ, Άλιστερ Μπράμερ, Χάνα Χόουλαντ, Όλιβερ Φίνεγκαν κα.

Νεαρή βρίσκεται παγιδευμένη μαζί με τρεις ξένους σε ένα καταφύγιο στη δυτική Ιρλανδία, όπου το βράδυ καραδοκούν μυστηριώδη πλάσματα.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Σαμουράι (“Ghost Dog: The Way of the Samurai”)

Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους σε επανέκδοση και αποκαταστημένη κόπια, 25 χρόνια έπειτα από την πρώτη προβολή.

Επηρεασμένος από το ομότιτλο αριστούργημα του Ζαν Πιέρ Μελβίλ, ο Τζάρμους θα μεταφέρει το σαμουράι ήρωά του – έναν ορεξάτο Φόρεστ Γουίτακερ – στο Νιου Τζέρσεϊ και θα τον τυλίξει στους ρυθμούς της ραπ. Θα δέσει δεξιοτεχνικά τον μύθο της γκανγκστερικής φιλμογραφίας με την ιαπωνική φιλοσοφία, ενώ συγχρόνως θα αναδείξει έναν κόσμο που έχει πάρει τον στραβό το δρόμο. Εκτός από τον Γουίτακερ, εμφανίζονται σε χαρακτηριστικούς και απολαυστικούς ρόλους και οι Τζον Τόρμεϊ, Κλιγ Γκόρμαν, Χένρι Σίλβα κα.