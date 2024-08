Η Peugeot αποφάσισε ότι είναι καλή ιδέα να ενσωματώσει το ChatGPT σε ολόκληρη τη γκάμα των αυτοκινήτων της, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων ηλεκτρικών μοντέλων της. Αυτή η απόφαση ακολουθεί ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα που συμμετείχαν πάνω από 10.000 πελάτες και σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την εμπειρία οδήγησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αναλυτικότερα, τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα […] The post Με ChatGPT τα αυτοκίνητα της Peugeot appeared first on Digital Life!.

Διαβάστε περισσότερα Με ChatGPT τα αυτοκίνητα της Peugeot

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels