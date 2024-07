H Σάνεν Ντόχερτι, η ηθοποιός που αγαπήθηκε για το ρόλο της “Μπρέντα” στο θρυλικό Bevery Hills δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία (μόλις) 53 ετών, χτυπήμενη από τη “επάρατη νόσο”. Την είδηση του θανάτου της (απεβίωσε στις 13 Ιουλίου) γνωστοποίησε η στενή συνεργάτιδα της στο περιοδικό People, σημειώνοντας ότι η αγαπημένη ηθοποιός ξεκίνησε για το αιώνιο ταξίδι, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η Leslie Sloane ανακοίνωσε λακωνικά την είδηση του θανάτου της “Μπρέντα” αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια» και συνέχισε τονίζοντας: Η αφοσιωμένη κόρη, η αδερφή, η θεία και η φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να θρηνήσουν με ειρήνη.

Η γνωστή ηθοποιός έδινε μια γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο του μαστού από το 2015, όπου και έγινε η πρώτη διάγνωση. Η ίδια δεν λύγισε και πολέμησε σαν αληθινή μαχήτρια ακόμη και όταν ο καρκίνος επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία του οργανισμού της, αποτελώντας ένα πρότυπο για όλους μας για το πως θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Η Σάνεν Ντόχερτι γεννήθηκε στις 12 Απριλίου 1971 στο Μέμφις. Ήταν γνωστή για τους ρόλους της στη τηλεόραση και το κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων ως Τζένι Γουάιλντερ στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (1982-1983), ως Μάγκι Μαλένε στο Girls Just Want to Have Fun (1985), ως Κρις Γουίδερσπουν στο Our House (1986-1988), ως Χέδερ Ντιουκ στο Heathers (1989), ως Μπρέντα Γουόλς στη τηλεοπτική σειρά Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς (1990-1994), 90210 (2008-2009) και BH90210 (2019), ως Πρου Χάλιγουελ στο Οι Μάγισσες (1998-2001) και ως Ντομπς στο Fortress (2021). Τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και μέσω συνεντεύξεων και podcasts προσπαθούσε να ενθαρρύνει τους καρκινοπαθείς στην προσπάθεια που έκαναν απένανατι στην ασθένεια τους. Μια πραγματικά γενναία ηρωίδα που πολέμησε όσο εκεί που δεν πήγαινε και έφυγε τόσο νέα… Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει…