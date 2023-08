Τα Marks and Spencer διακρίθηκαν με την Πιστοποίηση Great Place to Work

Τα Marks and Spencer διακρίθηκαν με την Πιστοποίηση Great Place to Work

Τα Marks and Spencer, η διεθνής κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ένδυσης με παρουσία σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως, έλαβαν για πρώτη φορά την Πιστοποίηση Great Place to Work.

Η σημαντική αυτή διάκριση, αποτελεί μια έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής των Marks and Spencer, όπου βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η επένδυση στους ανθρώπους της μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξή τους μέσα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η πιστοποίηση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και διεξοδικής αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas και βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο θεσμό Great Place to Work, οι εργαζόμενοι των Marks and Spencer συμμετείχαν στην ανώνυμη έρευνα αξιολόγησης της κουλτούρας και του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την ικανοποίηση των εργαζομένων, με αποτέλεσμα την πιστοποίηση των Marks and Spencer ως ένα Great Place to Work.

Τα Marks and Spencer μέσα από μια πορεία που μετρά πάνω από 30 χρόνια βραβείων και διακρίσεων για τα προϊόντα και τις καινοτομίες τους, συνεχίζει να εργάζεται με πάθος, έχοντας τους πελάτες και τους εργαζόμενους στην καρδιά των δραστηριοτήτων τους.

H Anita Sabarwal, Country Manager των M&S Greece, δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από τους ανθρώπους των Marks and Spencer ξεχωριστά για αυτή την πιστοποίηση. Αυτό το επίτευγμα ανήκει σε όλους αυτούς και το βλέπω στα χαμόγελά τους καθημερινά. Είμαστε και θα παραμένουμε δίπλα τους για να τους ακούμε, να επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξή τους και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι χάρη σε αυτούς. Οι άνθρωποί μας είναι αυτοί που μας πάνε μπροστά, οι άνθρωποί μας είναι η εταιρεία».