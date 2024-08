«Τhe Night of the 12th»: Μυστήριο και σασπένς στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

«Τhe Night of the 12th»: Μυστήριο και σασπένς στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Την αστυνομική δραματική ταινία «Τhe night of the 12th» (2022, διάρκειας 110’) με τους Bouli Lanners, Bastien Bouillon, Thibaut Evrard σε σκηνοθεσία του Dominik Moll θα απολαύσουν οι συνδρομητές αυτή την Κυριακή 25 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1, οι συνδρομητές στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένα όμορφο, νεαρό κορίτσι δολοφονείται άγρια. Ο νεαρός αστυνομικός επιθεωρητής Βιβέ αναλαμβάνει την έρευνα αλλά η υπόθεση δεν διαλευκαίνεται. Ο Βιβέ δεν σταματά – η υπόθεση τού γίνεται εμμονή. Η συνέχεια επί της οθόνης, την Κυριακή 25/8 (22:00) στο Novacinema1.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.