Το Σάββατο και την Κυριακή 14 και 15 Δεκεμβρίου, σας περιμένουμε όλους στο SoMatchmore Christmas Bazaar 2024 powered by…ANDYDOTE! που θα σας υποδεχθεί στο «στολισμένο» Club Πολύδροσο.

Είκοσι Έλληνες σχεδιαστές και brands (ρούχα, τσάντες, παπούτσια, αξεσουάρ, κοσμήματα, είδη σπιτιού και χριστουγεννιάτικα αντικειμενα), σας περιμένουν από τις 11:00 έως τις 20:00 και τις δύο μέρες, για να κάνετε τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας στις καλύτερες τιμές.

Τις αγορές σας θα συνοδεύουν γλυκά και αλμυρά κεράσματα από τα αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία «Σόβολος», και νερά από τις «Πηγές Κωστηλάτας». Επιπλέον την εορταστική διάθεση θα πλαισιώσουν τα σαμιώτικα κρασιά NOPERA από την οικογένεια Ν. Μυτιλυναίου και η εμπειρία σας θα «απογειωθεί» με υπέροχα travel size δώρα από την εταιρεία Korres!

Η εκδήλωσή μας όμως γίνεται για καλό σκοπό: να βοηθήσουμε στο έργο του A little shelter. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και οργανωμένο καταφυγίο που στηρίζεται στην αγάπη και την εθελοντική δράση των μελών του αλλά και στις δωρεές και χορηγίες πολιτών και φορέων. Στις δράσεις του καταφυγίου συμπεριλαμβάνονται νοσηλείες, θεραπείες, στειρώσεις και φυσικά υιοθεσίες, πάντα σε συνεργασία με πολύ έμπειρη κτηνιατρική ομάδα. Κάθε δωρεά από τον κόσμο είναι άκρως σημαντική και πολύ απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του καταφυγίου.

Brands: Aurora jewels, Basileia, Constantina.A, Eleni Bantra, Elite Crystals, Fashionholic, Ivana Grossi, Kalliope Designs, Nikiforidis jewelry, Roddity, Sugar candles, The Artiko shop, The creators-instyle, The Line jewellery, The Briteline, Xenia Zougri handmade jewels και στο χώρο του SoMatchMore θα βρείτε τα αγαπημένα σας Honolulu Headbands, Kalimera Jewels και ICHOR Candles.

Χορηγοί: Korres, Πηγές Κωστηλάτας, Sovolos, Nopera

SoMatchMore x-mas Bazaar powered by…ANDYDOTE!

14 και 15 Δεκεμβρίου 2024

Club Πολύδροσο (Καψίλη 5 Μαρούσι, 15125)

Ώρες λειτουργίας: 11.00-20.00

Είσοδος δωρεάν

*άνετο παρκινγκ