Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2024 by Τhree Cents, στις 2 Δεκεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει με αγαπημένους super stars από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συναντούν στο catwalk κορυφαίους σχεδιαστές και fashion brands.

Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music show της χώρας οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκρηκτικά performances που θα συζητιούνται για καιρό. Μεταξύ αυτών, στο πιο ανατρεπτικό catwalk της χρονιάς θα δούμε να συναντιώνται οι Apon for Deux Hommes, Dat Lilly & Natasha Kay for Juicy Couture, Evangelia for Nika by Colgate, FY & Gozzy for Levi’s, Joanne & Emily & Marina Lamprou & Seno for 5226 by Celia Kritharioti, Josephine for Greatness by Vicky Kagia, Klavdia & Onemanshow for Walk of Style by DEI, Lila for Adidas, Marseaux for Sotiris Georgiou by IKEA, Ilenia Williams & Νίκος Απέργης for Pink Woman, Zaf for Angelos Tsakiris, Πηνελόπη Αναστασοπούλου for Peace and Chaos, Κωνσταντίνος Αργυρός for Celia Kritharioti, Μπέττυ Μαγγίρα for Laskos by Three Cents, Τάνια Μπρεάζου & Γιώργος Αμούτζας & Norma for Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, Έλενα Παπαρίζου for Valtadoros, Τάμτα for Soraya Oronti και Nasia Sydeta, Ελένη Φουρέιρα & Foxy Lee for Mac Viva Glam show.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το special act της ΔΕΗ, Walk of Style by ΔΕΗ, με δημιουργίες του σχεδιαστή Apostolos Mitropoulos.

Σε special guest εμφάνιση, το Eurovision Winner, Nemo, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα παρουσιάσει το νέο του τραγούδι, “Eurostar”.

Στο μοναδικό θεσμό στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, hostess της βραδιάς θα είναι το απόλυτο fashion icon, Βίκυ Καγιά.

Στον ρόλο της fashion partner, η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Δείτε εδώ το trailer:

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, έρχεται για 14η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων συνεχίζεται στο www.madwalk.gr