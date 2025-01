Η 30η τελετή απονομής των Critics’ Choice Awards, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς θεσμούς παγκοσμίως, που τιμά τους καλλιτέχνες και δημιουργούς στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έρχεται για 4η χρονιά ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV. H τελετή απονομής θα μεταδοθεί την Κυριακή 12/1 (ξημερώματα Δευτέρας 13/1) στις 02.00 από το COSMOTE CINEMA 2HD, σε σχολιασμό των Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου και Ιωσηφίνας Γριβέα. Η λαμπερή βραδιά θα μεταδοθεί και με ελληνικούς υπότιτλους τη Δευτέρα 13/1 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2HD).

Στην «κούρσα» των φετινών Critics’ Choice Awards «τρέχουν» με συνολικά 45 υποψηφιότητες, 9 σειρές που είναι διαθέσιμες στην COSMOTE TV, καθώς και 8 ταινίες που αναμένεται να κάνουν την Α’ τηλεοπτική τους προβολή στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των COSMOTE CINEMA καναλιών της.

Όσον αφορά στις σειρές, βραβείο διεκδικεί το A Gentleman in Moscow με τον Ewan McGregor (Α’ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά), η σειρά θρίλερ Evil (καλύτερη δραματική σειρά, Β’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά – Michael Emerson), το κωμικό Ghosts (Β’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά – Asher Grodman & Brandon Scott Jones), το Anne Rice’s Interview with the Vampire (καλύτερη δραματική σειρά, Β’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά – Sam Reid) και το ιταλικό My Brilliant Friend (καλύτερη ξενόγλωσση σειρά). Βραβείο διεκδικεί, επίσης, η Nicole Kidman για τη σειρά Lioness (Β’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά) και η Kathy Bates (Α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά) για την ερμηνεία της στο ομώνυμο reboot της σειράς των 80’s, Matlock. Βραβείο για το Matlock διεκδικεί και η Skye P. Marshall (Β’ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά). Το παζλ των υποψηφιοτήτων για τις σειρές που προβάλλονται στην COSMOTE TV συμπληρώνουν το The Graham Norton Show (καλύτερο talk show) και η σειρά Three Women (Β’ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά).

Στις ταινίες το ανατρεπτικό θρίλερ μυστηρίου Conclave, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, ηγείται των υποψηφιοτήτων, διεκδικώντας συνολικά 11 βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία (Edward Berger), Α’ ανδρικό ρόλο (Ralph Fiennes) και Β΄ γυναικείο ρόλο (Isabella Rossellini). Η ταινία που συζητήθηκε όσο λίγες το φετινό χειμώνα, το The Substance, διεκδικεί 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων και αυτό για καλύτερη ταινία, Α΄ και Β΄ γυναικείο ρόλο (Demi Moore, Margaret Qualley), σκηνοθεσία (Coralie Fargeat) και πρωτότυπο σενάριο. H δραματική ταινία Sing Sing έχει 5 υποψηφιότητες (καλύτερη ταινία, Α΄ ανδρικός και Β΄ ανδρικός ρόλος, καλύτερο σύνολο ερμηνειών, καλύτερο διασκευασμένο σενάριο), ενώ το «νέο» Gladiator είναι υποψήφιο σε 4 κατηγορίες, με την υποψηφιότητα του Denzel Washington να ξεχωρίζει στην κατηγορία Β’ ανδρικού ρόλου. To βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα September 5 τρέχει στην κούρσα των Critics’ Choice Awards με 2 υποψηφιότητες (καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, καλύτερο μοντάζ), ενώ με 1 υποψηφιότητα ακολουθούν η βιογραφία του Robbie Williams, Better Man (καλύτερα οπτικά εφέ), η ταινία τρόμου Heretic με τον Hugh Grant (Α΄ ανδρικός ρόλος) και το πολιτικό δράμα The Seed of the Sacred Fig (καλύτερη ξενόγλωσση ταινία).

OSCARS & GRAMMYS Έρχονται και αυτήν τη σεζόν αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Λαμπερές τελετές απονομής θα φιλοξενούνται στη «στέγη» της COSMOTE TV καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν. Τον Φεβρουάριο έρχονται τα βραβεία GRAMMYS, το σημαντικότερο γεγονός στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, ενώ τον Μάρτιο η σκυτάλη θα δοθεί στα OSCARS, τον σπουδαιότερο θεσμό βραβείων στο χώρο του κινηματογράφου παγκοσμίως.