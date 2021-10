2. Chris Pratt

Σήμερα, αναγνωρίζουμε τον Chris Pratt κυρίως από το ρόλο του ως Starlord στο Marvel Cinematic Universe. Ωστόσο, όσοι είναι fans του ‘Parks and Recreation’ ήξεραν τον 42χρονο ως τον παχουλό Andy Dwyer. Όταν πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Guardians of the Galaxy Vol.1, τότε άρχιζε να γυμνάζεται εντατικά για πρώτη φορά στη ζωή του. Έχασε 30 κιλά και έγινε ‘κομμάτια’.