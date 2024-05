To LEGO Group και η Lucasfilm συνεχίζουν τον εορτασμό για τα 25 χρόνια συνεργασίας LEGO® Star Wars™

Η νέα σειρά προϊόντων LEGO Star Wars για την 25η επέτειο αποκαλύφθηκε και περιλαμβάνει το LEGO Star Wars TIE Interceptor™ building set

Στις 3 Μαΐου έρχεται περιεχόμενο LEGO Star Wars στο LEGO Fortnite

Μια μεγάλη ποικιλία προσφορών LEGO Star Wars είναι ήδη διαθέσιμη στο Star Wars | LEGO Greece και στα LEGO Stores στην Ελλάδα

Οι εορτασμοί για την 25η επέτειο των LEGO Star Wars συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι fans θα πρέπει να παραμείνουν πιστοί και να κρατήσουν γερά τα TIE Interceptors τους, καθώς έρχονται πολλά και συναρπαστικά νέα. May the 4th be with you!

Νέα επετειακά προϊόντα για τα 25 χρόνια LEGO Star Wars, έρχονται για το «May the 4th»:

Το TIE Interceptor building set, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στο λανσάρισμα της Ultimate Collector Series το 2000, επιστρέφει σε μια νέα και επανασχεδιασμένη έκδοση. Οι fans του «Star Wars: H Επιστροφή των Jedi™» (τώρα διαθέσιμο στο Disney+), μπορούν να ξαναζήσουν τη δράση της ταινίας, καθώς συναρμολογούν τα χαρακτηριστικά πτερύγια, το λεπτομερές πιλοτήριο και τα κανόνια λέιζερ του υπέροχου building set LEGO Star Wars TIE Interceptor™.

Το set των 1.931 κομματιών, έχει εντυπωσιακό μήκος 40 εκατοστών και συνοδεύεται από μια αποκλειστική μίνι φιγούρα TIE Pilot και μια φιγούρα Mouse Droid, που προς το παρόν διατίθεται αποκλειστικά με αυτό το set. Το μοντέλο του TIE Interceptor, συνοδεύεται από μια βάση με τυπωμένη επιγραφή και ένα τυπωμένο τουβλάκι (πλάτους 3,2 εκατοστών, μήκους 0,8 εκατοστών και ύψους 3,2 εκατοστών) με το επετειακό λογότυπο LEGO Star Wars.

Οι fans του «Star Wars: H Αόρατη Απειλή™» (τώρα διαθέσιμο στο Disney+), μπορούν να χτίσουν μια δυναμική αποτύπωση του Tatooine, με το Mos Espa Podrace™ Diorama building set. Το set 718 κομματιών περιλαμβάνει τον Anakin Skywalker, το Arch Canyon και μια επιγραφή με τις συμβουλές του Qui-Gon Jinn: «Remember. Concentrate on the moment. Feel. Don’t think. Use your instincts.»

Για όσους έχουν ήδη περάσει στη σκοτεινή πλευρά, το set 640 κομματιών Darth Maul‘s Sith Infiltrator™ είναι το ιδανικό. Οι fans μπορούν να ξεδιπλώσουν τα πτερύγια και να ανεβάσουν το σύστημα προσγείωσης ώστε να ετοιμαστούν για πτήση, να εκτοξεύσουν πυρά από τα δύο πυραυλικά συστήματα και να εξαπολύσουν 3 DRK-1 probe droids από το μπροστινό μέρος.

Εναλλακτικά, οι fans μπορούν να απολαύσουν και το brick-built destroyer droid Droideka™ με 583 κομμάτια. Όσοι προτιμούν τους brick-built χαρακτήρες, θα εκτιμήσουν επίσης το set με έξι συλλεκτικές φιγούρες LEGO BrickHeadz™ με τους χαρακτήρες των Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, Queen Amidala, Captain Panaka, Qui-Gon Jinn και Darth Maul.

Για τους φανατικούς του «Star Wars: H Εκδίκηση των Sith™» (τώρα διαθέσιμο στο Disney+), υπάρχει επίσης το BrickHeadz™ Clone Commander Cody set και το LEGO Brickheadz™ Star Wars The Phantom Menace.

Όποιος είναι fan του Grogu, μπορεί τώρα να βυθιστεί στην εμπειρία κατασκευής του BARC Speeder™ Escape 221 κομματιών μαζί με τον Kelleran Beq.

Οι εορτασμοί του May the 4th συνεχίζουν στο LEGO Fortnite, με συναρπαστικό νέο περιεχόμενο LEGO Star Wars, που μπορείτε να ανακαλύψετε από τις 3 Μαΐου. Οι fans θα πρέπει να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο προς τα αστέρια του γαλαξία στο LEGO Fortnite και αργότερα μέσα στο μήνα!

«May the 4th be with all LEGO Star Wars fans! Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τους εορτασμούς για την 25η επέτειο, με μια συναρπαστική σειρά νέων set, event και εμπειριών για να απολαύσουν οι fans. Ανυπομονώ να δω πώς οι fans θα επιλέξουν να γιορτάσουν τα πάντα γύρω από τα LEGO Star Wars, αυτή την εμβληματική ημέρα, σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Mike Ilacqua, Head of Product, LEGO Star Wars Products, LEGO Group.

Οι fans των LEGO Star Wars, με οποιεσδήποτε αγορές LEGO Star Wars πάνω από €149,99, παίρνουν δώρο το αποκλειστικό Trade Federation Troop Carrier set για τον εορτασμό της 25ης επετείου του «Star Wars: H Αόρατη Απειλή™». Επίσης, μόνο για τα φυσικά καταστήματα LEGO Stores στην Ελλάδα, με οποιεσδήποτε αγορές LEGO Star Wars πάνω των €19,99 οι fans παίρνουν δώρο το LEGO Star Wars Rogue One R3-M2. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα νέα προϊόντα LEGO Star Wars είναι διαθέσιμα από την 1 Μαΐου 2024. Το set LEGO Star Wars TIE Interceptor είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά στα LEGO stores και online. Μάθετε περισσότερα στο Star Wars | LEGO Store Greece