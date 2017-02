Απέχουμε λίγες μόλις μέρες μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, τη μεγάλη δηλαδή βραδιά των Όσκαρ. H 89η τελετή απονομής των βραβείων θα αναδείξει τους νικητές και μένει να δούμε ποιος θα πάει σπίτι με το πολυπόθητο αγαλματίδιο. Πολλοί αισθάνονται φαβορί, άλλοι ελπίζουν πως θα κάνουν την έκπληξη. Οι δεύτεροι είναι πάντα πιο ελκυστικοί στο κοινό γι’ αυτό είπαμε να ρίξουμε μία ματιά στη στη λίστα με τις μεγαλύτερες ανατροπές που έγιναν στην ιστορία του θεσμού, στιγμές που άφησαν στήλη άλατος ακόμα και το… χρυσό αγαλματάκι.

* Jim Broadbent (Iris) αντί Ian McKellen (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

2001 και ο McKellen ήταν η μοναδική υποψηφιότητα ηθοποιού από τις 13 της επικής ταινίας. Κι όμως έχασε.

* Juliette Binoche (The English Patient) αντί Lauren Bacall (The Mirror Has Two Faces)

Η Bacall δεν έχει και πολλές συμπάθειες στο Hollywood, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έπρεπε να χάσει το Όσκαρ Β’ ρόλου. Η Binoche δεν είχε έτοιμο λόγο, αφού δεν το περίμενε καν!