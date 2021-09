Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Daniel Craig παραδίδει τη σκυτάλη του James Bond, καθώς το “No Time To Die” αποτελεί το κύκνειο άσμα του στο ρόλο του δημοφιλούς πράκτορα 007. Ο Craig συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους Bond όλων των εποχών, με αρκετούς fans μάλιστα να τον κατηγοριοποιούν στη δεύτερη θέση πίσω από τον ανυπέρβλητο Sean Connery. O Craig υποδύθηκε τον James Bond τα τελευταία 15 χρόνια και τον είδαμε να πρωταγωνιστεί σε 5 films, όμως το ερώτημα που απασχολεί τους fans είναι ποιος πρόκειται να τον αντικαταστήσει; Οι φήμες δίνουν και παίρνουν και χωρίς ακόμη καλά – καλά να έχει κυκλοφορήσει το No Time to Die σίγουρα είναι νωρίς ακόμη για να γνωρίζουμε το ποιος θα είναι ο νέος πράκτορας 007. Ωστόσο, οι bookmakers παίζουν το… δικό τους παιχνίδι, προσπαθώντας να μαντέψουν το ποιος θα υποδυθεί τον δημοφιλή ήρωα στο κοντινό μέλλον…

Πρώτος στα στοιχήματα έρχεται ο Tom Hardy, καθώς πολύ θεωρούν ότι εκπέμπει μια σκληράδα και μια γοητεία που μπορεί να πείσει στο ρόλο του Bond. Ωστόσο, το πρόβλημα με τον Hardy ενδέχεται να είναι η ηλικία του, καθώς ήδη έχει πατήσει τα 44 και εάν υπολογίσουμε καλά για την επόμενη ταινία θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσει (ενδεικτικό είναι ότι ο Daniel Craig σταματάει στα 53 του). Ένας άλλος υποψήφιος για να φορέσει το κουστούμι του αγαπημένου μυστικού πράκτορα είναι ο πρωταγωνιστής του Bridgerton, Rege- Jean Page (με πιθανότητες 3:1), ο οποίος βρίσκεται σε σχετικά καλή ηλικία για να παρουσιάσει έναν πιο “physical” Bond (είναι στα 31). Στη συνέχεια οι books ποντάρουν στον Luke Evans, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο remake του Πεντάμορφη και το Τέρας και αργότερα τον ακολουθούν οι Idris Elba και ο «superman» / «Witcher» Henry Cavill.

Το όνομα του Elba ακούγεται εδώ και καιρό, εξαιτίας και της μεγάλης επιτυχίας του Luther (αγκάθι και εδώ η ηλικία, καθώς είναι ήδη 49), ενώ ο Cavill είναι και αυτός ένας αρκετά ισχυρός υποψήφιος, καθώς τον είχαμε δει και στην ταινία Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E., να βουτάει στον σκοτεινό κόσμο των κατασκόπων και των πρακτόρων. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι books επόμενη υποψήφια είναι η Lashana Lynch, η οποία υποδύεται μια νέα 007 στο No Time to Die θα μπορούσε να παραλάβει το σκήπτρο, όμως η παραγωγός Barbara Broccoli απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να δούμε μια γυναίκα στο ρόλο του 007. Τέλος, η σχετική λίστα συμπληρώνεται από τον Tom Hiddleston, καθώς ο αγαπημένος Loki του σύμπαντος της Marvel, έχει πολλά βρετανικά στοιχεία τόσο στην προφορά του, όσο και στον τρόπο που κινείται. Εσείς ποιος θα θέλατε να υποδυθεί τον αγαπημένο μυστικό πράκτορα; Επειδή, η επιλογή μάλλον θα αργήσει ας θυμηθούμε όλοι το τελευταίο trailer του No Time to Die που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στα τέλη του μήνα…