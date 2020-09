Το πολυαναμενόμενο blockbuster «Black Widow» αλλάζει ξανά ημερομηνία κυκλοφορίας! Λόγω Covid-19 ο κόσμος ανά τον κόσμο δεν μπορεί ή αποφεύγει να επισκεφτεί τους κινηματογράφους. Έτσι, διστάζει η Disney αλλά και κάθε στούντιο να κυκλοφορήσουν τώρα τις ταινίες τους, ειδικά εκείνες με μεγάλο budget που θα έφερναν μεγάλες εισπράξεις υπό κανονικές συνθήκες. Η νέα αναβολή, επηρεάζει την κυκλοφορία τόσο των ταινιών της Marvel, όσο και άλλων blockbuster της Disney.

H Disney, λοιπόν, έκανε ορισμένες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα κυκλοφορίας των ταινιών της με πρώτη αλλαγή την ταινία της Marvel, «Black Widow» με πρωταγωνίστρια την Scarlett Johansson. Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2020 και τελικά προγραμματίστηκε για τις 7 Μαρτίου 2021.

Οι αλλαγές στο «σύμπαν» της Marvel

Η καθυστέρηση του «Black Widow» ξεκίνησε ένα ντόμινο εξελίξεων στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, στην ταινία «Eternals» και «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings» να πηγαίνουν επίσης πίσω.