Σηματοδοτώντας τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πέμπτου studio άλμπουμ των U2, ‘Joshua Tree’, μία επετειακή έκδοση του επιδραστικού άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου 2017 από την Island Records/Universal Music.

Παράλληλα με το 11-track άλμπουμ, η super deluxe collector’s έκδοση περιλαμβάνει μια ζωντανή ηχογράφηση από την συναυλία στη Madison Square Garden στα πλαίσια της The Joshua Tree Tour 1987, rarities και B-sides από τα αρχικά sessions ηχογραφήσεων του άλμπουμ καθώς και τα remixes 2017 από τους Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite και Flood. Επιπλέον η έκδοση συνοδεύεται από ένα hardback βιβλίο 84 σελίδων με άγνωστες προσωπικές φωτογραφίες που τράβηξε ο The Edge κατά τη διάρκεια της αρχικής φωτογράφησης στην έρημο Mojave το 1986.

Γνωρίζοντας την παγκόσμια αναγνώριση με την κυκλοφορία του στις 9 Μαρτίου 1987 και παρουσιάζοντας τα hit singles «With or Without You», “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” και “Where The Streets Have No Name”, το Joshua Tree πήγε στο #1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιρλανδία και σε όλο τον κόσμο, πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ και εκτόξευσε τους Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr «… από ήρωες σε superstars» (Rolling Stone).

Το Time Magazine έβαλε τους U2 στο εξώφυλλο τον Απρίλιο του 1987, ανακηρύσσοντας τους «The Rock’s Hottest Ticket», και τους 12 μήνες που ακολούθησαν είδαν τους U2 να δημιουργούν εμβληματικές στιγμές, που περιλάμβαναν το βραβευμένο με Grammy video «Where The Streets Have No Name» στην οροφή μίας κάβας στο Los Angeles (που διέκοψε την κίνηση της πόλης) και συνέχισαν κερδίζοντας ένα BRIT Award και δύο Grammys -συμπεριλαμβανομένου του Άλμπουμ Της Χρονιάς- το πρώτο από τα 22 που κέρδισαν μέχρι σήμερα, καθώς και μια θριαμβευτική επιστροφή στο σπίτι τους -την Ιρλανδία- για τέσσερις αξέχαστες εμφανίσεις στο Belfast, το Dublin και το Cork το καλοκαίρι του 1987.

Την παραγωγή του The Joshua Tree ανέλαβαν ο Brian Eno και ο Daniel Lanois. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Windmill Lane Studios στο Δουβλίνο και στοDanesmoate, το σπίτι που στη συνέχεια έγινε το σπίτι του μπασίστα Adam Clayton.