H ιστορία της Beth, της νεαρής ορφανής που έγινε παγκόσμιο αστέρι στο Σκάκι, σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Η δημοφιλής – πλέον – σειρά, The Queen’s Gambit, έγινε no.1 στην προτίμηση εκατομμυρίων θεατών του Netflix, από τις πρώτες και όλας μέρες κυκλοφορίας του. Τα σκηνικά, τα κουστούμια, το σασπένς, το έξυπνο σενάριο και φυσικά η ερμηνεία της Anya-Taylor Joy, έκαναν την σειρά ένα από τα highlights του 2020.

Έτσι, το Netflix, σε μια ανακοίνωση από αυτές που δεν συνηθίζει, αποκάλυψε ότι η σειρά «Το Γκαμπί της Βασίλισσας» έχει καταρρίψει όλα τα ρεκόρ θέασης. Με ανάρτησή στον επίσημο λογαριασμό του Twitter, η πλατφόρμα αναφέρει είπε ότι η σειρά είναι η πιο δημοφιλής από καταβολής του.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv

— Netflix (@netflix) November 23, 2020