Τι θα δούμε στον νέο κύκλο του ‘This is Us’ που κάνει πρεμιέρα στις 25/11 στο FOX LIFE!

Τι θα δούμε στον νέο κύκλο του ‘This is Us’ που κάνει πρεμιέρα στις 25/11 στο FOX LIFE!

‘This is Us’ – Νέος Κύκλος: Η σειρά που μας έκανε να νιώσουμε, να ταυτιστούμε και να προβληματιστούμε επιστρέφει με νέα επεισόδια, για να μας υπενθυμίσει ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 21.00 και κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα, η οικογένεια Pearson θα είναι εκεί για να μας κρατήσει παρέα. Κορωνοϊός, Black Lives Matter και πολλά άλλα ζητήματα θα απασχολήσουν τους αγαπημένους μας χαρακτήρες, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι η ίδια η ζωή αποτελεί την μεγαλύτερη έμπνευση.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21.00

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει για το «This Is Us» και την οικογένεια Pearson. Η σειρά επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 21.00 στο FOX Life. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη στις 21.00. Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

Η σειρά «This Is Us» αφηγείται τη ζωή της οικογένειας Pearson μέσα στις δεκαετίες. Ιστορίες εμπνευσμένες από τη ζωή, συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και συγκίνηση. Ο νέος κύκλος σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την οικογένεια Pearson, παρά την ένταση που επικράτησε ανάμεσα στα δύο αδέρφια στο τέλος του προηγούμενου. Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι Pearsons θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κρίσιμα ζητήματα της εποχής, όπως η πανδημία του Κορονοϊού και το κίνημα Black Lives Matter, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Από το σεναριογράφο και τους σκηνοθέτες του «Crazy, Stupid, Love», το «This Is Us» έχει κατακτήσει τα TCA και People’s Choice Awards «Καλύτερης Δραματικής Σειράς». Πρωταγωνιστούν οι Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz και ο Sterling K. Brown ο οποίος έχει αποσπάσει το βραβείο Emmy® «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά».

« THIS IS US » ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21.00 ΣΤΟ FOX LIFE

Δείτε το trailer του νέου κύκλου του ‘This is Us’