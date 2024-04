Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ έχουν αρχίσει να σκέφτονται το γάμο και να περάσουν τη υπόλοιπη ζωή τους μαζί. Ένας κοντινός συνεργάτης του ζευγαριού αποκάλυψε πως έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο του γάμου, πληροφορία που επιβεβαιώνει τον σοβαρό τους προβληματισμό για το μέλλον. Οι δύο ηθοποιοί, ο Βρετανός Χόλαντ και η βραβευμένη με Emmy Ζεντάγια του «Euphoria», γνωρίστηκαν στα γυρίσματα των ταινιών «Spider-Man». Από τότε και έπειτα, κρατούν τη σχέση τους όσο μπορούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι κοινέ; τους εμφανίσεις περιορίζονται σο ελάχιστο.

Zendaya and Tom Holland Have Discussed Marriage, Says Source: ‘That Is a Reality’ (Exclusive) https://t.co/y91dEYrb2o

— People (@people) April 26, 2024