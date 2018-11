Όταν έρχεται η ώρα για σίδερο κάθεσαι και κοιτάς τη στοίβα και αναρωτιέσαι «πω πω ποιος θα τα σιδερώσει όλα αυτά»! Ναι και τα 3 πλυντήρια που έβαλες. Ε λοιπόν μην ανησυχείς δεν είναι τόσο τρομακτική η διαδικασία ειδικά αν ξέρεις πως να σιδερώσεις κυρίως τα πουκάμισα, τα παντελόνια και τις φούστες. Ίσως μερικά υφάσματα θέλουν μεγαλύτερη προσοχή αλλά γενικά η διαδικασία είναι ίδια.

Πουκάμισα

Το να σιδερώσεις ένα πουκάμισο είναι πιο εύκολο από ότι νομίζεις. Ξεκίνα από τα μανίκια αφού θα είναι αυτά που θα κρέμονται από τη σιδερώστρα. Άλλωστε αν το κάνεις ανάποδα το πιθανότερο είναι να να γεμίσεις ζάρες το πουκάμισο και να το κάνεις πάλι από την αρχή. Μη ξεχάσεις να ανοίξεις τις πανσέτες όσο σιδερώνεις το μανίκι. Φυσικά θα πρέπει να είσαι σίγουρη όταν τελειώσεις ότι έχεις κάνει τον γιακά γιατί είναι ένα σημείο που φαίνεται αρκετά. Μόλις τελειώσεις άφησε το πουκάμισο να κρυώσει σε μια κρεμάστρα και είσαι έτοιμη!

Παντελόνι

Πριν ξεκινήσεις το σιδέρωμα θα πρέπει να ευθυγραμμίσεις τις ραφές ώστε να κάνεις σωστά την τσάκιση Εάν δεν χρειάζεται να κάνεις τσάκιση τότε μπορείς να ξεκινήσεις να σιδερώνεις πρώτα την πίσω πλευρά από το παντελόνι και στη συνέχεια τη μπροστινή.

Φούστα

Για τις περισσότερες φούστες η διαδικασία είναι η ίδια. Ξεκινάς από το πάνω κομμάτι και σιγά σιγά κατεβαίνεις προς τα κάτω. Εξαίρεση αποτελούν οι φούστες τύπου balloon που θα πρέπει να ξεκινήσεις από το κάτω μέρος και να πας προς τη μέση. Βασικά οι φούστες είναι εύκολη υπόθεση αρκεί να δώσεις σημασία στο ύφασμα.

Το πιο ισχυρό, «έξυπνο» και γρήγορο σύστημα σιδερώματος στον κόσμο, το Philips PerfectCare Elite Plus, ήρθε για να μας καταπλήξει με ένα μοναδικό συνδυασμό καινοτόμων χαρακτηριστικών κορυφαίας τεχνολογίας, προσφέροντας ένα αψεγάδιαστο, αποτελεσματικό αλλά και ξεκούραστο σιδέρωμα σε πολύ λιγότερο χρόνο!

«Έξυπνη», αυτόματη παροχή ατμού σε κάθε κίνηση

Χάρη στον εξελιγμένο αισθητήρα κίνησης DynamiQ, το σιδέρωμα περνάει πλέον σε άλλο επίπεδο. Ο αισθητήρας DynamiQ του νέου Philips PerfectCare Elite Plus, είναι σχεδιασμένος με την τεχνολογία που συναντάται στα smartphones (έξυπνα τηλέφωνα) και έχει την ικανότητα να ανιχνεύει με μεγάλη ακρίβεια την κάθε σας κίνηση! Έτσι παρέχει αυτόματα την ιδανική ένταση και ποσότητα ατμού που χρειάζεστε, για να απομακρύνετε ακόμα και τις πιο δύσκολες τσακίσεις, πανεύκολα και πιο γρήγορα από ποτέ.

Τέλος πια τα καψίματα και οι γυαλάδες στα ρούχα σας … εγγυημένα μια για πάντα!

Το νέο Philips PerfectCare Elite Plus, βάζει τέλος στους «φόβους» και τις «ανησυχίες» σας μια για πάντα, καθώς είναι το μοναδικό σύστημα σιδερώματος που σας εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα και γυαλάδες. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, σιδερώνετε εύκολα όλα σας τα ρούχα, από τζιν… μέχρι μεταξωτά, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να περιμένετε να προσαρμοστεί, ούτε να κατηγοριοποιήσετε τα ρούχα σας σε ευαίσθητα και βαμβακερά πριν το σιδέρωμα. Έτσι έχετε το τέλειο αποτέλεσμα, εξοικονομώντας πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σίδερο.

Το νέο Philips PerfectCare Elite Plus σας προσφέρει μία μοναδική εμπειρία σιδερώματος, όχι μόνο χάρη στις νέες τεχνολογίες της Philips, αλλά και στη μεγάλη ευκολία που σας παρέχει όταν το χρησιμοποιείτε. Αν και πανίσχυρο, είναι το πιο ελαφρύ και άνετο σίδερο (το μόνο που ζυγίζει 0,8γρ.), μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού σας, ενώ χάρη στο ελάχιστο βάρος του, κάνει ακόμη ευκολότερο το κάθετο σιδέρωμα στις κρεμασμένες σας κουρτίνες αλλά και στα πιο ευαίσθητα ρούχα. Επιπλέον, το νέο Philips PerfectCare Elite Plus διαθέτει πλάκα T-Ionic Glide (την καλύτερη πλάκα της Philips) που προσφέρει άριστη ολίσθηση και μέγιστη αντοχή στις γρατζουνιές. Με ειδικά φίλτρα τα οποία απορροφούν το θόρυβο από τον ατμό, το σιδέρωμα γίνεται σχεδόν αθόρυβο, ενώ το σύστημα καθαρισμού των αλάτων Easy De-Calc Plus, εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση της γεννήτριας ατμού για τα επόμενα χρόνια.

Σκοπός της Philips είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των καταναλωτών, μέσα από τις πιο εξελιγμένες και πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρει. Έτσι, με το νέο σύστημα σιδερώματος Philips PerfectCare Elite Plus, το σιδέρωμα γίνεται παιχνίδι και εσείς απολαμβάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας, με αψεγάδιαστες εμφανίσεις.