Παρόλο που η Halle Berry είναι μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο, λίγα είναι γνωστά για τα σπίτια που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Η Berry έγινε διάσημη το 1992 με την ταινία Boomerang και το 2002 έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ταινία Monster’s Ball. Έχει αποκτήσει πάνω από 30 βραβεία, όπως Χρυσή Σφαίρα και Emmy, και πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία Never Let Go.

Αν και η Berry κρατάει μυστική την προσωπική της ζωή, γνωρίζουμε ότι έχει στην κατοχή της δύο σπίτια στην Καλιφόρνια, ένα στο Hollywood Hills και ένα στο Malibu. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο φανταστικά σπίτια.

Μεσογειακή βίλα στο Hollywood Hills

Όπως πολλοί ηθοποιοί, η Berry είχε ένα σπίτι στο Hollywood Hills για σχεδόν δέκα χρόνια. Το 1994 αγόρασε μια μεσογειακού στιλ βίλα 4,300 τετραγωνικών ποδιών, με τρία υπνοδωμάτια και 2,5 μπάνια. Το σπίτι βρισκόταν σε οικόπεδο ενός τρίτου στρέμματος, προσφέροντας ιδιωτικότητα και πανοραμική θέα στο Λος Άντζελες και το φαράγγι. Η αυλή ήταν μια πραγματική όαση με μια ασύμμετρη πισίνα, παραδοσιακή ιταλική λότζια και σπα. Το 2006, η Berry πούλησε την κατοικία για 4,15 εκατομμύρια δολάρια.

Σύγχρονο καταφύγιο στο Malibu

Το 2004, η Berry αγόρασε μια παραλιακή κατοικία στο Malibu για 8,5 εκατομμύρια δολάρια. Το σπίτι, με επιφάνεια 5,083 τετραγωνικά πόδια, είχε τρία υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια. Η κατοικία βρίσκεται στην γειτονιά Malibu Cove Colony, η οποία είναι φρουρούμενη και βρίσκεται στο τέλος ενός αδιεξόδου, προσφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα. Οι μεγάλες τζαμαρίες και το μίνιμαλ εσωτερικό σχεδιασμό επιτρέπουν στη θέα του ωκεανού να κυριαρχεί στο χώρο. Η Berry χρησιμοποιούσε τη σοφίτα του σπιτιού ως γραφείο και ζούσε εκεί όλο το 2004, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία Catwoman. Το 2023 έβαλε το σπίτι προς πώληση για 18 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τελικά το απέσυρε από την αγορά.