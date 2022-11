Once Upon a Time: Μια παραμυθένια συλλογή που… μυρίζει Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα αποτελούν την εποχή του χρόνου που όλοι πιστεύουμε λίγο παρά πάνω στα παραμύθια. Είναι μια καλή ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να έρθουμε πιο κοντά και να μοιραστούμε στιγμές μαζί τους, τις οποίες θα θυμόμαστε. Οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες παίζουν σημαντικό ρόλο αυτή την περίοδο, ειδικά στην περίπτωση που στο σπίτι υπάρχουν παιδιά. Πλέον παίζουν ρόλο και στη διακόσμηση του σπιτιού μας, αφού η Little Secrets πήρε 4 κλασικά και αγαπημένα παραμύθια και τα μεταμόρφωσε σε μια ιδιαίτερη συλλογή.

Είναι αδιανόητο να κάνουμε γιορτές χωρίς το Christmas Carol του Ντίκενς ή τη Βασίλισσα του Χιονιού. Πρόκειται για μοναδικές ιστορίες που δε χάνουν ποτέ την αξία τους και όσα χρόνια και να περάσουν θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν. Τα εν λόγω παραμύθια αποτέλεσαν πηγή έμπνευση για τη σειρά Once Upon a Time. Το κερί της σειράς είναι φτιαγμένο με 100% πιστοποιημένο φυτικό κερί σόγιας χωρίς φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα (Pesticide and Herbicide free certification), φέρει επίσης πιστοποίηση non-gmo (no genetically modified organisms) και τα καλύτερα ποιοτικώς αρωματικά έλαια.

Αυτά τα Χριστούγεννα διακόσμησε το σπίτι σου, επιλέγοντας ένα από τα αγαπημένα σου παραμύθια:

-The Nutcracker

Ένας μαγικός κόσμος φαντασίας, όπου πάντα νικά η καλοσύνη και η αγάπη, ανοίγεται στο κλασσικό παραμύθι και οι αρωματικές νότες από καβουρδισμένο αμύγδαλο, φουντούκι, καρύδι και μπισκότων θα μας κάνουν να ονειρευτούμε σαν παιδιά.

-Natural Soy Candle 210ml

-Home Diffuser 100ml

-Home Spary 100ml

– A Christmas Carol

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που μας ταξιδεύει στον κόσμο του παραμυθιού από το κλασσικό μυθιστόρημα και μας μαθαίνει ότι η καρδιά ζεσταίνεται μόνο από αγάπη. ‘Έτσι, η κανέλα, το μέλι και τα ζεστά μπαχαρικά μας χαρίζουν την νοσταλγία του φρεσκοψημμένου μελομακάρονου και μας φωτίζουν με το πνεύμα των Χριστουγέννων στην καρδιά μας.

-Natural Soy Candle 210ml

-Home Diffuser 100ml

-Home Spary 100ml

-Winter Wonderland

Φανταστείτε να ξυπνάτε σε μια σφαίρα χιονιού γεμάτη χαμόγελα, ζεστή σοκολάτα, πατινάζ και έλκηθρα. Όλη αυτή την χαρά και το φως μας την μεταφέρει η μαγεία του φρέσκου πεύκου, της ζεστής καραμέλας, των ξύλων.

-Natural Soy Candle 210ml

-Home Diffuser 100ml

-Home Spary 100ml

-The Snow Queen

Ένας μοναδικός μαγευτικός συνδυασμός με αρωματικές νότες από ξύλα, τριαντάφυλλο, κεχριμπάρι και musk, θα κάνει τις παγωμένες καρδιές να ζεσταθούν και να λάμψουν και θα μας μεταφέρουν σε ένα φανταστικό ταξίδι όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

-Natural Soy Candle 210ml

-Home Diffuser 100ml

-Home Spary 100ml

