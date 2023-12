Τα Χριστούγεννα βρίσκονται πλέον μια «ανάσα» μακριά, με αποτέλεσμα –οι περισσότεροι από εμάς- να έχουμε ήδη ξεκινήσει να αναζητάμε τα δώρα που θα προσφέρουμε στους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας. Αν αναρωτιέσαι πιο είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσες να προσφέρεις τα φετινά Χριστούγεννα, αφιέρωσε ένα λεπτό για να αναλογιστείς ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι της εορταστικής περιόδου. Φυσικά, οι συγκεντρώσεις με συγγενείς και φίλους, που μας δίνουν την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά, παρακολουθώντας χριστουγεννιάτικες ταινίες ή διασκεδάζοντας υπό τους ήχους της αγαπημένης μας μουσικής. Γιατί, λοιπόν, να μην κάνεις ένα δώρο που θα αναβάθμιζε ουσιαστικά την εν λόγω εμπειρία -όχι μόνο τα Χριστούγεννα αλλά όλο το χρόνο-, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές προτάσεις της Sonos;

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για ηχεία!

Η Sonos αποτελεί μια εταιρεία που δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς τα προϊόντα της είναι “συνώνυμο” της υψηλής ποιότητας και των ασυναγώνιστων επιδόσεων! Γι’ αυτά τα Χριστούγεννα όμως, δύο είναι οι προτάσεις που πρωταγωνιστούν. Ήρθε η ώρα να ρίξεις μια πιο διεξοδική ματιά στα ηχεία Sonos Five και One SL, που σίγουρα μπορούν να ενθουσιάσουν τον παραλήπτη με τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά.

Sonos Five: Η επιτομή της ευελιξίας

Αν φέτος έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα δώρο που ανεβάζει κατά πολύ το level της ακουστικής εμπειρίας, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το να επενδύσεις στους τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακούς ενισχυτές Class-D του Sonos Five, που σε συνδυασμό με 6 ηχεία είναι σε θέση να προσφέρει κορυφαία ποιότητα ήχου σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Τα τρία tweeters προσφέρουν κρυστάλλινη απόκριση υψηλής συχνότητας, ενώ τα τρία mid-woofers εξασφαλίζουν σωστή αναπαραγωγή των μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων. Το Sonos Five συνδέεται με οποιαδήποτε συσκευή από κάθε δωμάτιο, είτε πρόκειται για πικάπ, συσκευή αναπαραγωγής CD, είτε για βιντεοπροβολέα, αποτελώντας ταυτόχρονα τον ορισμό της ευελιξίας. Όταν τοποθετείται οριζόντια, το Sonos Five χωρίζει αυτόματα το αριστερό και το δεξί κανάλι για ακόμα πιο εντυπωσιακό στερεοφωνικό ήχο. Αν όμως συνδυαστούν δύο ηχεία Sonos Five, το καθένα μετατρέπεται έξυπνα σε μονοφωνικό για ακόμα πιο λεπτομερή στερεοφωνικό διαχωρισμό, διαμορφώνοντας ένα μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο ηχητικό soundstage. Με το super εξελιγμένο λογισμικό Trueplay της Sonos και τη συνοδευτική εφαρμογή μπορούμε να μιλάμε χωρίς υπερβολή για άμεσο και λεπτομερή συντονισμό επαγγελματικού επιπέδου, μέσα από την οθόνη ενός smartphone. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ήχος προσαρμόζεται ανάλογα στην ακουστική του εκάστοτε δωματίου.

SONOS One SL: Ένα ηχείο που ταιριάζει παντού!

Αν πάλι επιθυμείς να ανακαλύψεις το ηχείο, χωρίς το οποίο δε μπορεί να διανοηθεί την καθημερινότητά του ένας λάτρης της μουσικής, η λύση είναι το Sonos One SL, το οποίο ταιριάζει σε κάθε χώρο, λόγω του κομψού και συμπαγή συνδυασμού του. Το εκπληκτικό με αυτό το ηχείο είναι ότι μπορεί να συνοδεύσει το χρήστη παντού –ακόμη και την ώρα που κάνει μπάνιο- αφού είναι ανθεκτικό στην υγρασία και ταιριάζει εύκολα σε ένα ράφι της κουζίνας ή του γραφείου. Οι δυνατότητες ωστόσο είναι απεριόριστες:

Συνδυάζοντας δύο ηχεία Sonos One SL στο ίδιο δωμάτιο επιτυγχάνεται στερεοφωνικός διαχωρισμός και πιο λεπτομερής ήχος, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Home Cinema με τα Sonos Arc, Beam Gen 2 ή Ray, ενώ είναι συμβατό με Apple AirPlay 2 και υπηρεσίες όπως Spotify, Tidal και Amazon Music.

