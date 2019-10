Η Μαρία Κάλλας, η γυναίκα με την αγγελική φωνή, η υψίφωνος που έγινε γνωστή σε όλη την υφήλιο και έμεινε στην ιστορία με το nickname «ντίβα της όπερας». Μάγευε το κοινό όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με την επιβλητική της παρουσία, την ανεπιτήδευτη κομψότητά της και το απαράμιλλο class της. Γεννήθηκε και πέθανε τον προηγούμενο αιώνα, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια πολιτιστική παρακαταθήκη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μπορούμε να την απολαύσουμε σε κονσέρτο εδώ στην Αθήνα;

Η απάντηση έρχεται από την Solist invent experiences και τη Base Hologram με το Callas in Concert – The Hologram Tour. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός ολογράμματος, τη συγκλονιστική Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει μεγάλα τραγούδια της όπερας. Το υπερθέαμα Callas in Concert έχει ήδη ταξιδέψει στις μεγαλύτερες πολιτιστικές πρωτεύουσες του κόσμου και επιτέλους έρχεται στην Αθήνα για δύο μοναδικές βραδιές.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την τελευταία της εμφάνιση επί σκηνής, η ντίβα της όπερας ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ερμηνεύει, εκπλήσσει, συγκινεί όσους έχουν την τύχη να την παρακολουθήσουν. Την παράσταση θα πλαισιώνει η Oρχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Eímear Noone.

Το event θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο «Θέατρον», Αίθουσα Αντιγόνη, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί! Εσύ θα το χάσεις;

Η μετάκληση, διοργάνωση και υλοποίηση παραγωγής του θεάματος υψηλής τεχνολογίας “CALLAS IN CONCERT” στην Αθήνα, είναι μία πρωτοβουλία της Solist invent experiences, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την BASE Hologram.

