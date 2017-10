To μπουφάν που λατρεύεις: 5 looks για να φορέσεις το bomber jacket

Με το urban style κυριαρχεί ως γενική τάση τα τελευταία χρόνια και με τη δεκαετία του ’90 να έχει επιστρέψει δυναμικά ως στιλιστική επιρροή, ήταν επόμενο ένα από τα βασικά πανωφόρια της χειμερινής σεζόν να είναι το bomber τζάκετ.

Με την πρώτη ματιά φαίνεται δύσκολο για το γυναικείο στυλ: oversized, αντρικό και αθλητικό, ιδανικό μόνο για sporty looks.

Λάθος!

Τα ακόλουθα street looks αποδεικνύουν πως το bomber τζάκετ μπορεί να ενσωματωθεί σε διαφορετικά στυλ (τουλάχιστον 5) μέσα από έξυπνους συνδυασμούς:

Casual chic

Σε ένα casual chic με bomber τζάκετ πρωταγωνιστούν τα πλεκτά φορέματα/φούστες/τοπ και τα ankle boots.

Office look

Σκέψου midi φούστα, oxford shoes και ένα μεγάλο φουλάρι.

Sporty chic

Συνδύασε με το bomber τζάκετ σου μια στενή δερμάτινη φούστα με t-shirt, statement necklace και sneakers.

Weekend style

Πλεκτή μπλούζα σε χαλαρή γραμμή ή φούτερ, φουλάρι και φυσικά το αγαπημένο σου τζιν.

Cocktail look

Κι όμως, μπορείς να υιοθετήσεις το bomber τζάκετ τόσο σε ένα look με κοκτέιλ φόρεμα, γόβες και τσάντα-φάκελο όσο και ένα look με maxi φούστα σε σχετικά στενή γραμμή (για να υπάρχει ισορροπία αναλογιών στο look).