H μεγάλη στιγμή των Oscar πλησιάζει, καθώς την Δευτέρα θα γνωρίζουμε ποιες είναι οι ταινίες που κατάφεραν να κερδίσουν το φημισμένο χρυσό αγαλματίδιο. 1917 ή Joker για Oscar καλύτερης ταινίας; Joaquin Phoenix ή Adam Driver ή μήπως κάποια αναπάντεχη έκπληξη που δεν την περίμενε ούτε ο πιο υποψιασμένος μπουκ; Αναμφίβολα, η βραδιά των Oscar είναι η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου και φέτος ξημερώματα Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου (Κυριακή στις Η.Π.Α) θα γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές και οι ποιοι εκείνοι που… αδικήθηκαν. Με όλους τους προβολείς στραμμένους στη Μέκκα του κινηματογράφου, αξίζει να θυμηθούμε τις 15 ταινίες που κέρδισαν τα περισσότερα Oscar… ever!



Το 1998 o Τιτανικός του James Cameron, με πρωταγωνιστές τον Leonardo Di Caprio και την Kate Winslet κέρδισε 11 Oscar, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ben-Hur (1958), ενώ μερικά χρόνια αργότερα Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: H Επιστροφή του Βασιλιά (The Lord of the Rings – The Return of the King) κατόρθωσε να φύγει επίσης με 11 αγαλματίδια. Στην 4η θέση βρίσκεται βρίσκεται το West Side Story (1961) με 10 Oscar, ενώ στην κατηγορία των 9 Oscar βρίσκονται τα «Άγγλος Ασθενής», Gigi και Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας. Με 8 αγαλματίδια έχουν φύγει οι ταινίες: Όσα παίρνει ο Άνεμος, Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι, To Λιμάνι της Αγωνίας, Ωραία μου Κυρία, Cabaret, Gandhi, Amadeus και Slumdog Millionaire!

