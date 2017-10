Έχεις φάει μέρες, μήνες και, τελικά, χρόνια από τη ζωή σου ψάχνοντας και δοκιμάζοντας κάθε trendy δίαιτα που κυκλοφορεί αλλά ακόμα να βρεις τη μία και μοναδική; Σου έχουμε νέα που πάμε στοίχημα ότι θα σε ενθουσιάσουν όσο και εμάς!

Έρευνα που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία του National Institutes of Health, έβαλε στο μικροσκόπιο τους δύο βασικούς άξονες κάθε δίαιτας: τα λίπη και τους υδατάνθρακες και έψαξε να βρει ποια είναι η ιδανική διατροφή που καίει το περισσότερο λίπος: εκείνη που βασίζεται στην μειωμένη πρόσληψη λίπους ή εκείνη που αποκλείει τους υδατάνθρακες (πράγμα που οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα ινσουλίνης και άρα αυξημένη καύση του λίπους);

Το ίδιο αναρωτήθηκε και ο Kevin Hall, ερευνητής στο National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, ο οποίος μελετάει πώς αντιδράει το σώμα μας σε δύο συγκεκριμένες δίαιτες: στην πρώτη, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ακολούθησαν ένα πρόγραμμα όπου το 30% των θερμίδων έχει μειωθεί αφήνοντας έξω τους υδατάνθρακες αλλά κρατώντας σταθερή την πρόσληψη λίπους ενώ στην δεύτερη, οι δοκίμασαν την ακριβώς αντίστροφη διατροφή. Ο Hall και η ομάδα του παρακολουθούσαν στενά κάθε τι που έτρωγαν οι συμμετέχοντες και τελικά έφτασαν στο συμπέρασμα που μας ενδιαφέρει όλες: η δίαιτα με την μειωμένη πρόσληψη λίπους οδήγησε σε μεγαλύτερη καύση του λίπους! Για να φτάσουν σε αυτό το συμπερασμα, οι ερευνητές μέτρησαν πόσο λίπος κατανάλωσε κάθε συμμετέχοντας και πόσο έκαψε σε κάθε δίαιτα και μετά σύγκριναν τα αποτελέσματα.

Τι προτείνει ο Hall για όσους θέλουν να ξεκινήσουν δίαιτα; Να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα χαμηλό σε λιπαρά! Αν και τελικά το σώμα μας τείνει να μην ξεχωρίζει τις διαφορές ανάμεσα σε μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά ή χαμηλή σε υδατάνθρακες, φαίνεται πως στα πρώτα στάδια μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών (πάντα με την συμβουλή του ειδικού) είναι η καλύτερη επιλογή που θα σε οδηγήσει στον στόχο σου.

Αν το σκέφτεσαι να ξεκινήσεις μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά, δες ποιες τροφές θα είναι συμμαχοί σου: μήλο,μπανάνα, άπαχο μοσχάρι, μπρόκολο, καρότο,βρώμη, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια (και ιδίως ξερά φασόλια), γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, cottage cheese, κοτόπουλο, ψάρι, πορτοκάλι, μαρούλι, σπανάκι, καστανό ρύζι, ασπράδι αυγών,γαλοπούλα.

Προσοχή στα τυποποιημένα προϊόντα με χαμηλά λιπαρά: καλό είναι να διαβάζεις προσεκτικά την ετικέτα με τις διατροφικές πληροφορίες, γιατί κάποια από αυτά ενδέχεται να έχουν μεγάλο ποσοστό ζάχαρης.