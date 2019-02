Εμείς είναι σίγουρο πάντως ότι θα τα μάθουμε όλα αφού την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 έγινε η επίσημη έναρξη του Professional Diploma in Fashion Business & Marketing από τη KnowCrunch και εμείς ήμασταν εκεί. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του OTE Academy στην Αθήνα, με εισηγητές 25 έμπειρους επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς και φυσικά ξεκινήσαμε από κάποια σημαντικά μαθήματα όπως η ιστορία της μόδας ή το πως να φτιάξεις ένα mood board. Μπορεί τα περισσότερα από αυτά να μην τα καταλαβαίνεις αλλά να είσαι σίγουρη πως η KnowCrunch βάζει την πολυβραβευμένη εμπειρία της σ’ ένα ολοκαίνουργιο course, το Professional Diploma in Fashion Business & Marketing, διάρκειας 121 ωρών, το οποίο έχει σχεδιαστεί, για να ενσωματώνει βασικές δεξιότητες και γνώσεις επικοινωνίας και marketing στις επιχειρήσεις μόδας, για την εγχώρια και διεθνή αγορά και στο τέλος θα γνωρίζεις τα πάντα.

Ποιοι συμμετέχουν στο Professional Diploma in Fashion Business & Marketing;

Οι νέοι σπουδαστές του Professional Diploma in Fashion Business & Marketing προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Απασχολούνται κυρίως στη βιομηχανία της μόδας και το marketing.

Στο course συμμετέχουν:

ελεύθεροι επαγγελματίες μόδας

influencers

σχεδιαστές μόδας

φωτογράφοι

στελέχη fashion brands

fashion εισαγωγείς

fashion bloggers, media & publishers

Το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, με έμφαση στην καινοτομία και τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, επιμελήθηκε ο Αποστόλης Αϊβαλής, σύμβουλος επιχειρηματικής στρατηγικής, Managing Partner της aival και πρωτοπόρος σε θέματα Digital & Social Media Marketing.

Ποιες είναι οι ενότητες του Professional Diploma in Fashion Business & Marketing;

O Αποστόλης Αϊβαλής, syllabus manager του Professional Diploma in Fashion Business & Marketing, καλωσόρισε τους νέους σπουδαστές και τους ενημέρωσε για τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Τα μαθήματα είναι δομημένα, ώστε να αναλύουν από την αρχή βήμα προς βήμα πώς λειτουργεί μία επιχείρηση μόδας. Η πληθώρα ωρών διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης, είναι μερικές από τις ιδιότητες του συγκεκριμένου course, που το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Οι θεματικές ενότητες του νέου προγράμματος της KnowCrunch είναι:

Fashion Industry & Ecosystem

Fashion Product Design & Production

Fashion Sales, Merchandising & Distribution

Fashion Marketing & Promotion

Fashion Business & Management

Μετά από δύο εβδομάδες μαθημάτων οι φοιτητές δηλώνουν ενθουσιασμένοι και έχουν ήδη ολοκληρώσει την πρώτη τους ομαδική εργασία. O κύκλος των μαθημάτων κλείνει τη Δευτέρα 22 Απριλίου μετά από online test. Θα ακολουθήσει τελετή αποφοίτησης και απονομή των diplomas.