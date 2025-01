Η ιστορία μιας 53χρονης Γαλλίδας που έπεσε θύμα μιας πρωτοφανούς διαδικτυακής απάτης αποδεικνύει πως η πίστη σε ένα όνειρο μπορεί να καταλήξει σε εφιάλτη. Η Άν, όπως είναι το όνομα της γυναίκας, νόμιζε ότι είχε σχέση με τον Brad Pitt. Τελικά, όμως, βρέθηκε με διαζύγιο, οικονομική καταστροφή και σοβαρή ψυχολογική κατάρρευση.

Όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Άν έλαβε ένα μήνυμα στο Facebook από κάποιον που ισχυριζόταν ότι είναι η μητέρα του διάσημου ηθοποιού. Λίγες μέρες αργότερα, ο ίδιος ο «Brad Pitt» εμφανίστηκε στο προσκήνιο, ξεκινώντας μια επικοινωνία που σύντομα θα την οδηγούσε σε αδιέξοδο. Η σχέση τους βασίστηκε αποκλειστικά σε μηνύματα, καθώς ο «ηθοποιός» δήλωνε συνεχώς απασχολημένος και αδύναμος να μιλήσει τηλεφωνικά.

Για να πείσει την Άν, ο απατεώνας έστελνε βίντεο και φωτογραφίες φτιαγμένα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, που τον έδειχναν να μιλά ή να εμφανίζεται σε διάφορες προσωπικές στιγμές. Έπειτα από μήνες επικοινωνίας, ο ψεύτικος Pitt ζήτησε από την Άν να τον παντρευτεί, πείθοντάς την να πάρει διαζύγιο από τον εκατομμυριούχο σύζυγό της.

A french woman was scammed out of over $800K by someone pretending to be Brad Pitt

• Scammer DM’d her on Instagram and convinced her with AI-generated videos and edited images

• She divorced her husband thinking they would get together

• Scammer convinced her his bank… pic.twitter.com/VWD3RtvIO3

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 14, 2025