Ο Γιώργος Καράβας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία την ώρα που έκανε γυμναστική. Άναψε φωτιές με το κορμί του και έκανε όλο το Instagram να παραμιλάει.

Το γνωστό μοντέλο και πρώην κριτής του GNTM διατηρεί τη φυσική του κατάσταση με άσκηση και συχνά ανεβάζει υλικό στα social media.

Αυτή τη φορά, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα έγραψε: On the way there 💪🏼! Στο δρόμο προς 💪🏼!

