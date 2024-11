Αν και το περιοδικό People συνήθως στοχεύει ψηλά για τον τίτλο του «πιο σέξι άνδρα», φέτος οι προτιμήσεις του δεν ευοδώθηκαν όπως αρχικά ήλπιζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηθοποιοί Γκλεν Πάουελ και Πέδρο Πασκάλ ήταν οι αρχικές επιλογές του περιοδικού, ωστόσο, οι ίδιοι απέρριψαν την πρόταση. «Κάθε χρόνο το περιοδικό έχει όνειρα για το ποιον θα πάρει, αλλά το πρόσωπο που θέλει δεν δέχεται πάντα να λάβει μέρος. Πιστεύετε πραγματικά ότι ήθελαν τον Πάτρικ Ντέμπσεϊ πέρυσι;», ανέφερε πηγή στη DailyMail.com.

Το περιοδικό προσπάθησε αρκετές φορές να πείσει τον Πάουελ και τον Πασκάλ να δεχτούν τον τίτλο. «Φέτος, το περιοδικό ζήτησε αρκετές φορές από τον Γκλεν Πάουελ και τον Πέδρο Πασκάλ να δεχτούν, αλλά εκείνοι συνέχισαν να λένε όχι», πρόσθεσε η πηγή. «Και οι δύο είχαν τους λόγους τους να απορρίψουν την πρόταση, αλλά το People Magazine παρακάλεσε και τους δύο να δεχτούν και το απέρριπταν συνεχώς», σημείωσε.

