Hello! Giveaway 🎁 ! Η γιορτή της Μητέρας πλησιάζει! Ανεβάστε μια φωτογραφία με τη μαμά σας στέλνοντάς της παράλληλα και το πιο γλυκό σας μήνυμα! Χρησιμοποιήστε τα hashtags #NIVEAGreece & #MyMomOurNIVEA για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ολοκληρωμένο set περιποίησης @niveagreece και για τις δυο σας ❤ Να έχετε τα profiles σας public ώστε να μπορούν οι φωτό να συμπεριληφθούν στο διαγωνισμό 🙌🏻 Για μένα η μαμά μου είναι ο πολυτιμότερος άνθρωπος σε αυτή τη γη … Όσο πλησιάζει, λοιπόν, η γιορτή της μητέρας και έχοντας να την αγκαλιάσω τοοόσο καιρό λόγω της κατάστασης,ανατρέχω σε παλιές αγαπημένες φωτογραφίες μας. Σαν αυτή εδώ 🥰