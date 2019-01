Beach Wedding Party θύμιζε το φαντασμαγορικό σόου του Yes I Do που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019. Την παράσταση έκλεψε το opening act της εταιρείας βαπτιστικών Stova Bambini με τον πιο τρυφερό τρόπο! Παιδιά ηλικίας 2 έως 9 ετών, με δημιουργίες Stova Bambini by Stelios Manolas άνοιξαν το show.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν ο χορός της αγαπημένης μας Χριστίνας Μπόμπα στο τέλος του show που χόρεψε με τα δύο πανέμορφα κορίτσια του Make–A–Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος ακριβώς όπως και στο περσινό Catwalk! Έκλεψαν τις καρδιές 💕 μας φορώντας δημιουργίες Stova Bambini.

Sneak peek των bridal εμφανίσεων και αποκλειστικές φωτογραφίες από το backstage σας μεταφέρουν στο πιο λαμπερό catwalk και σας αποκαλύπτουν όλα τα μυστικά της βραδιάς & της πασαρέλας.

Μερικοί από τους κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές που συμμετείχαν: Vassilis Emmanuel Zoulias, Atelier Loukia, Anem Anna Anemomilou, Megla M by Stamatia Megla, Madame Shoushou, lila nova, Dimitrios και η MaxMara, το διεθνές brand που λατρεύουν οι νύφες σε όλο τον πλανήτη.

Μερικές από τις διάσημες που περπάτησαν στο Catwalk:

Αθηνά Οικονομάκου,Ευρυδίκη Βαλαβάνη,Σόφη Πασχάλη,Φλορίντα Πετρουτσέλι,Εύη Φραγκάκη,Μάρα Σαμαρτζή,Μάρα Δαρμουσλή,Μαριέττα Χρουσαλά,Τζένη Μελιτά,Έλενα Ασημακοπούλου,Άννα Πρέλεβιτς,Χριστίνα Κολέτσα,Νικολέττα Ράλλη,Μαρίζα Μπαϊρακτάρη,Ελεονώρα Μελέτη,Υβόννη Ντόστα,Ιλένια Ουίλιαμς,Ελένη Βουλγαράκη,Χριστίνα Μπόμπα,Έλενα Γαλύφα.

Ένα van bar της Moët&Chandon προσέφερε ατομικές Moët&Chandon στους καλεσμένους και στο backstage!

Και κάπως έτσι… το καλοκαίρι ξεκίνησε!