Η Lady Gaga, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο φημών που υποστήριζαν ότι είναι έγκυος. Αντί να αγνοήσει τις φήμες, η Lady Gaga επέλεξε έναν έξυπνο και χιουμοριστικό τρόπο για να τις διαψεύσει, αναφερόμενη στη στενή της φίλη Taylor Swift.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, η Lady Gaga κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες εγκυμοσύνης που κυκλοφορούσαν. Με το γνωστό της χιούμορ και την αφοπλιστική της προσωπικότητα, η Gaga αποφάσισε να ανατρέψει τις φήμες κάνοντας μια αναφορά στην Taylor Swift. Είπε χαρακτηριστικά ότι, αν υπήρχε κάποια αλήθεια στις φήμες, θα το είχε ήδη αποκαλύψει η Taylor Swift μέσω ενός από τα γνωστά της τραγούδια.

Not pregnant…

REGISTER TO VOTE or check if you’ve already registered EASILY at https://t.co/Q6AxgCTE1s pic.twitter.com/dWCaMgLbyg

— Lady Gaga (@ladygaga) June 5, 2024