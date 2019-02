Ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι το ξέρεις, το που θα φας όμως για να περάσεις καλά το ξέρουμε εμείς και το ξέρουμε πολύ καλά. Άκου τώρα καλά τι θα σου πω, μπορεί να θέλεις να ζήσεις τον έρωτα σου αυτές τις ημέρες με το ταίρι σου ή μπορεί να είσαι μόνη σου και να θέλεις να το γιορτάσεις με φίλους (γιατί να ξέρεις ο έρωτας κρύβεται κάπου εκεί έξω).

Εκεί έξω λοιπόν όπως θα είσαι στο κέντρο της Αθήνας κάνε μια στάση στο Hard Rock Cafe και μπες μέσα. Το νέο μενού έχει τίτλο “Flavours of Love” και μπορείς να το απολαύσεις από σήμερα μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου, οπότε μην αγχώνεσαι αν δεν προλαβαίνεις να πας και αύριο. Το Hard Rock Cafe άλλωστε είναι έρωτας και θα μπορείς να το δοκιμάσεις για μερικές ημέρες ακόμα.

Πώς θα σου ανοίξουμε την όρεξη; Αρχικά το μενού περιλαμβάνει το ολοκαίνουριο Sweetheart Shake for Two, ένα αλκοολούχο shake που είναι ένας γευστικός συνδυασμός από βότκα Absolut® Vanilla, κρεμώδες παγωτό βανίλια, φρέσκες φράουλες και λεμόνι, γαρνιρισμένο με σαντιγί με γεύση φράουλα! Στη συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε το Strip Steak Scampi”, μια New York Strip Steak, βάρους 12 oz (περίπου 350γρ) μαριναρισμένη, τέλεια ψημένη και γαρνιρισμένη με 4 γαρίδες στο γκριλ και την κλασική σως Scampi, ενώ συνοδεύεται από εποχιακά λαχανικά και «χρυσαφένιο» πουρέ πατάτας!

Τέλος, για εσένα που λατρεύεις τα Social Media και δεν χάνεις την ευκαιρία να κάνεις post στο Instagram, ήρθε η ώρα να κάνεις την αγαπημένη σου συνήθεια λατρεία αφού το Hard Rock Cafe Athens συνεργάζεται με την διεθνή εταιρεία σκανδιναβικού design JYSK, για να δημιουργήσει το ιδανικό backdrop για τις valentine’s day selfies σας! Στον ειδικά διαμορφωμένο του ισογείου του Hard Rock θα στηθεί ένα ρομαντικό σκηνικό με πρωταγωνιστή ένα διπλό κρεββάτι JYSK καθώς και valentine’s props ώστε να αναβαθμίσετε το selfie game σας! Και μην ξεχνάτε, υπάρχει πάντα διαγωνισμός με Hard Rock δώρα!