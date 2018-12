Που θα βρεις τις καλύτερες προσφορές για να κάνεις τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια σου; Μα φυσικά στο Christmas Bazaar από το Andydote που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 στο πολυχώρο Αθηναΐς στο Βοτανικό. Εικοσιεπτά Έλληνες σχεδιαστές μόδας σας περιμένουν από τις 15:00 έως τις 21:00 για να κάνετε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας στις καλύτερες τιμές.

Γιατί είναι σημαντικό να παρευρεθείς; Γιατί με κάθε αγορά σου, μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην εταιρεία Alzheimer Athens.

Και από σχεδιαστές τι θα δούμε; Οι σχεδιαστές που συμμετέχουν στο Andydote Christmas Bazaar είναι οι:

My Handmade scarf, Ιωσηφίνα – Iosifina, Urban Owl eyewear, Elysian Elysian Jewels My Way, Someday, ALOV designs, Mirto Arvaniti, MORPHḖ LONDON, Serendipity Clothing, DIG Athens, Rubee Handmade, Sun.Set.Go, Ames the bags, The KNLs, jam, TIKTO Athens, né en août, Nefelia Boutique, Drama Queen, Imisi Collection, Mara made in Greece, MVM Swimwear, MagnaDi, 4tailors, The Motley Goat, Desperate artists – The «Design Lab», Marivee handcrafted

Οι χορηγοί του Andydote Christmas Bazaar: Athinais Cultural Center, Chobihope – Handmade Cookies and Cupcakes, Cabrio Restaurant & Bar, Semeli Wines Lick the Spoon

Οι χορηγοί επικοινωνίας του Andydote Christmas Bazaar: ELLE Greece, Athens Voice (official), Thats Life, Artfashion.gr

