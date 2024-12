Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και «πικρά» διαζύγια του Χόλιγουντ παραμένει αυτό του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί. Αν και η διαμάχη τους δεν έχει ακόμα τελειώσει, μια νέα πρόταση από τον Χολιγουντιανό παραγωγό Ντάνι Ρόσνερ ίσως τους φέρει ξανά κοντά – τουλάχιστον στη μεγάλη οθόνη. Η προσφορά αφορά τη συμμετοχή τους σε μια ταινία με εξαιρετικά υψηλή αμοιβή, που υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ήδη έχει συγκεντρώσει από χρηματοδότες.

Η πρόκληση όμως είναι μεγάλη, καθώς οι δύο σταρ βρίσκονται εδώ και οκτώ χρόνια σε δικαστικές διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών τους, τα οικονομικά τους και την επιχείρηση κρασιού που μοιράζονται. Η απόσταση μεταξύ τους φάνηκε ξεκάθαρα και τον Σεπτέμβριο, όταν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φρόντισαν οι ταινίες τους να προβληθούν σε διαφορετικές ημέρες.

Brad Pitt and Angelina Jolie offered jaw-dropping amount to appear on-screen together again https://t.co/wHKsZPRmmi pic.twitter.com/EfC9BpCPCg

— Page Six (@PageSix) December 10, 2024