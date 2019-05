Το «no make up» look της Chiara Ferragni

Η Chiara Ferragni είναι νέα όμορφη και φροντίζει να μας εντυπωσιάζει σε κάθε της εμφάνιση. Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών έλαμψε για ακόμα μια φορά χρησιμοποιώντας καλλυντικά Lancome δημιουργώντας ένα no make up look που θεωρείται η απόλυτη τάση της σεζόν.

Για το πρόσωπο

Τοποθέτησε μια βάση στο πρόσωπο για να καλύψει τη λιπαρότητα και συγκεκριμένα το Teint Idole Ultra Wear 01 που είναι ιδανικό για την επιδερμίδα της

Για τα μάτια

Έδωσε ένταση στα μάτια χρησιμοποιώντας την παλέτα Hypnôse Palette French Nude την οποία και ολοκλήρωσε χρησιμοποιώντας τη Monsieur Big Mascara

Waterproof που είναι και αδιάβροχη για τις δυνατές συγκινήσεις.

Χείλη

Ολοκλήρωσε το υπέροχο no make up look της με το L’Absolu Rouge Drama Matte 510 σε έναν ιδιαίτερο nude τόνο